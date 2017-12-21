تعقد لجنة الحكام بخليجي 23 اجتماعا اليوم برئاسة خالد الشمري عضو اتحاد الكرة لبحث آلية عمل اللجنة واختيار حكام البطولة ومناقشة إمكانية إدارة المباريات بخمسة حكام ابتداء من الدور نصف النهائي.

وقال الشمري ان عدد الحكام المشاركين في البطولة 21 حكما ومساعدا حيث رشح من كل اتحاد خليجي طاقم مكون من حكم ساحة ومساعدين.

وأضاف الشمري أن اللجنة تلقت موافقة من الاتحاد الاوزبكي على حضور طاقم تحكيم للمشاركة في إدارة المباريات وفي انتظار رد أحد الاتحادات الأوروبية.

وأعرب الشمري عن سعادته لإقامة خليجي 23 في الكويت والذي يعد عرس خليجي الكل فيه كسبان من اجل إسعاد الجميع وهو الهدف الأسمى لتنظيم البطولة.