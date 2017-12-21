مبارك الخالدي

وصلت إلى البلاد ظهر امس بعثة المنتخب اليمني المشارك في «خليجي 23».

وكان في استقبال الوفد نائب رئيس اتحاد الكرة الشيخ فواز الصباح وعضو مجلس الإدارة صبيح ابل وتراس البعثة اليمنية عضو الاتحاد احمد الشرفي و٤٠ لاعبا وإداريا.

وقال الشرفي: نحن سعداء بوجودنا بين أهلنا واخواننا ونتمنى أن نمثل اليمن التمثيل المشرف.

وأضاف: الكل يعلم تواضع استعداداتنا بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن، ولكن المهم هو المشاركة والتواجد بين اخواننا وسنقول للفائز مبروك ولا يوجد خاسر. هذا، ويأمل المنتخب اليمني في تحقيق فوزه الأول في البطولة، فعلى الرغم من مشاركته في النسخ السبع الماضية من بطولات كأس الخليج، مازال الفوز الأول للمنتخب اليمني في مباريات البطولة حلما يراوده ويبحث عن تحقيقه في المشاركة الثامنة له بالبطولة على أرض الكويت في الأيام المقبلة.

ولم تبدأ المشاركة اليمنية في البطولة الخليجية إلا مع نسختها السادسة عشرة في نهاية عام 2003 وبداية 2004 حيث انضم المنتخب اليمني إلى قائمة المشاركين في البطولة للمرة الأولى في خليجي 16 بالكويت.