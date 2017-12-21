* بقلم كابتن الأزرق سابقا سعد الحوطي

الله يجمعنا على الخير والمحبة في بلد مركز العمل الانساني وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد قائد العمل الإنساني أطال الله في عمره ومتعه بالصحة والعافية.

غدا الجمعة المباركة نلتقي جميعا في ستاد جابر الدولي تجمعنا بطولة غالية علينا جميعا نحن أبناء الخليج الواحد الذي يتجمعون تحت مظلته القوية الصامدة رغم العواصف السياسية العنيدة.

ولكن تبقى الرياضة وهذه البطولة الخليجية عنوانا بارزا بأن مهما نختلف فنحن أبناء خليج واحد كبير بشعبه المتلاحم القوي بصلابته لا تهزه بعض أزمات وقتية نتمنى أن تزول وتعود الحياة الخليجية لسابق عهدها يميزها الحب والأخوة والتعاون بين أشقاء تجمعهم روابط متينة، دينية ولغوية واجتماعية واقتصادية وغيرها من الأمور التي من الصعب ان تفرقنا، بعض أحداث الحياة العابرة وقصة خليجنا في لعبة كرة القدم بدأ بأربعة منتخبات في مملكة البحرين 1970 وبعد 47 سنة أصبحت الآن 8 منتخبات.

وهناك كثير من المنتخبات العربية تتمنى المشاركة في هذه البطولة الرائعة التي ساهمت بدور كبير في تطوير كثير من مفاهيم وجوانب كرة القدم الخليجية بعد ان كنا نمارس اللعب على الملاعب الرملية تطورت الى الملاعب الزراعية وأصبح لدينا أجمل الستادات وأرضيات للعب عليها.

أصبحنا نحن نقدم بطولات عالمية مثل بطولات «كرة القدم للقارات» عندما استضافت المملكة العربية السعودية اول بطولة لها.

واستضافت الكويت وقطر والإمارات بطولة نهائيات كأس آسيا ونظمت دول الخليج كثيرا من البطولات وحضر لخليجنا كثير من المنتخبات العالمية ولعبنا امام أفضل نجوم العالم في كرة القدم وقبل ايام استضافت دولة الامارات المتحدة بطولة أندية العالم والقادم من السنوات ستستقبل دولة قطر على ارضها اكبر تظاهرة لكرة القدم بطولة كأس العالم وهو بلا شك الحدث الرياضي الكبير لنا كمحبين لهذه اللعبة التي نتجمع حولها هذه الأيام على أرض الكويت بلد الانسانية والسلام.

ولقد ساهمت بطولة الخليج لكرة القدم في تطور وتغير الأسلوب الإعلامي ونقل المباريات تلفزيونيا الى أفضل ما وصلت إليه التكنولوجيا بعد ان كانت تنقل عن طريق الاذاعة فقط.

أما اليوم فنحن نتنافس بروح رياضية ونلتقي بحب ونعيش مع بعض أحلى الأيام الرياضية ونبرهن للعالم على اننا اخوة وأشقاء نلتقي لنفرح مع الشعب الكويتي برفع الايقاف عن كرة القدم الكويتية.

ونبدأ بمشاركة منتخب الكويت وعودته للتنافس من جديد عن طريق البطولة الغالية على قلوبنا والتي أفتخر أنا بها كلاعب مثلت بلدي ووصلت الى أكبر بطولات كرة القدم وهي كأس العالم كأول كابتن لمنتخب خليجي وأول لاعب عربي يحمل كأس آسيا. وبدايتي كانت عن طريق هذه البطولة الخليجية الغالية علينا.

أهلا بالجميع من دون تحديد ولكل من جاء لهذه العرس الخليجي الغالي علينا جميعا ومرحبا بكم على أرضكم وملعبكم الكبير أرض الكويت وفرحتنا من سعادتكم وقلوبنا مفتوحة لكم فأهلا وسهلا بكم.