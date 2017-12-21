جئنا لمشاركة الكويت فرحتها بعد رفع الإيقاف عن رياضتها

المنتخبات الخليجية لديها مواهب قادرة على اللعب في أوروبا





كما كان نجما مع الأخضر السعودي والهلال، ومحللا مدركا لنقاط القوة والضعف للأندية الأوروبية، أفضى رئيس الوفد السعودي نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم نواف التمياط للإعلام الكويتي بحوار سريع بعيد وصوله الى الكويت، وجاء فيه:

بداية، لماذا شارك المنتخب السعودي بتشكيلة لاعبين من الصف الثاني؟

٭ بالنسبة لنا هذا هو المنتخب الأجهز في الفترة الحالية لأن اللاعبين الآخرين لديهم تحضيرات معدة مسبقا قبل أن يتم نقل البطولة إلى الكويت، ولم يكن أمامنا سوى تلبية النداء ومشاركة الجماهير الكويتية فرحتها بعد رفع الإيقاف من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم والذي استمر لأكثر من عامين.

أمام المجموعة الأخرى من اللاعبين الذين سيشاركون في كأس العالم 2018 في روسيا فلديهم برنامج مسبق، علما ان بعض العناصر المشاركة في «خليجي 23» ستكون متواجدة أيضا في قائمة المنتخب السعودي المشارك في المونديال.

كيف ترى حظوظ المنتخب السعودي مع هذه التشكيلة من الشباب؟

٭ دائما يصعب التكهن بحظوظ المنتخبات في بطولة كأس الخليج فجميع المنتخبات جاءت للمنافسة على اللقب وكل الفرق لديها دوافع للفوز، فبطولة كأس الخليج تفرز باستمرار مواهب شابة ترغب في ترك بصمة واضحة في الكورة الخليجية، والبطولة فرصة كبيرة لميلاد نجوم جدد قد يكون لهم باع كبير مع منتخباتهم في الفترة المقبلة.

هل ترى فرصة الأزرق ضعيفة بعد الخروج من أزمة الإيقاف والتي استمرت لأكثر من عامين؟

٭ المنتخب الكويتي يمتلك لاعبين أقوياء لديهم تأثير فني على مستوى عال ويمتلكون شخصية كبيرة داخل الملعب وهناك بعض العناصر لديها خبرة طويلة في بطولات الخليج، لكني لا أتحدث عن الحظوظ، أنا سعيد للغاية برفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية، وأتمنى أن يعود الأزرق والرياضة في الكويت لمكانها الطبيعي وتكون قادرة على المنافسة الدولية والوصل لمراتب عليا سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات، وخبر رفع الإيقاف أفرحنا جميعا، لأن أمر الكويت يهمنا جميعا ونتمنى لها التقدم على الساحة الرياضية.

من وجهة نظر نواف التمياط.. من هو اللاعب الذي تعتقد أن يحدث الفارق للمنتخب الكويتي وتعول عليه جماهير الأزرق كثيرا في البطولة؟

٭ لا أتحدث عن الأمور الفنية كثيرا فالظروف الذي يتواجد فيها المنتخب الكويتي ظروف استثنائية للغاية، لكن الأزرق قوي بلاعبيه بجماهيره وأعتقد أن لاعبي الكويت سيكون لديهم حماس كبير لإسعاد جماهيرهم بعد فترة التوقف الطويلة، ولكن دائما أنا أتوقع ميلاد نجوم جدد في بطولات كأس الخليج، فتاريخ هذه البطولة يؤكد ميلاد نجوم شابة قادرة على تمثيل منتخباتها في المستقبل.

كيف ترى مستقبل الكرة الكويتية؟

٭ أعتقد ان الكرة الكويتية بدأت تسير في الاتجاه الصحيح وهناك أمل كبير في الاتحاد الكويتي الجديد الذي انتخبته الجمعية العمومية مؤخرا والذي تم على اثره رفع الإيقاف عن الكويت، لكن هذه تعتبر البداية فقط، ويتبقى الكثير من العمل على عاتق المسؤولين عن الرياضة الكويتية، فهي منظومة كاملة ولابد من تكاتف جميع أعضاء هذه المنظومة للسير قدما في النهوض برياضة الكويت.

ما الاختلاف بين الدورين الكويتي والسعودي؟

٭ الدوري الكويتي يحتاج الكثير من العمل والجميع لديه تفاؤل بعد أن رفع الإيقاف، أما الدوري السعودي فتم تطويره الفترة القادمة مثل منظومة التحكيم لكن مازال ينقصه بعض الأشياء، لكن بصفة عامة اللاعب الخليجي يحتاج إلى الاحتراف الأوروبي، فهو السبيل الوحيد لمقارعة كبار اللعبة على المستوى الدولي خصوصا مشاركات المنتخبات العربية في مونديال روسيا 2018، ففي الوقت الحالي لا نمتلك لاعبين محترفين في الدوريات الكبرى مثل الدوري الإنجليزي أو الإسباني أو الايطالي، باستثناء مصر فلديها بعض المحترفين المميزين أمثال محمد صلاح وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيغيه ورمضان صبحي وهو ما يرجح كفة المنتخب المصري.

وأنا أول المنادين بضرورة تغيير عقلية اللاعب الخليجي وتطويرها، بحيث يكون لديهم طموح أكبر ونظرة بعيدة كلاعب كرة قدم يسعى دائما لتطوير نفسه والتعلم، وأن يرغب دائما باللعب في مستويات عالمية، فالحالة البدنية حتما ستتغير وأيضا الحالة الذهنية لأن هذا الطريق الوحيد لتقليص الفارق بين منتخباتنا والمنتخبات العالمية، وهذا ما أنادي به لجميع المنتخبات الخليجية إن كانت ترغب في تطوير أنفسها والتقدم على المستوى الدولي.

هل تؤمن بوجود المواهب والعناصر الخليجية القادرة على اللعب في الدوريات الأوروبية الكبرى؟

٭ لا توجد بلد خالية من المواهب والعناصر الشابة القادرة على اللعب في أوروبا، ولكن المهم هو طموح اللاعب نفسه والمثابرة ورغبته في الوصول إلى الهدف الذي يريده، أما بعض الأصوات التي تقول بعدم رغبة اللاعب الخليجي في اقتحام الدوريات الأوربية نظرا لوضعه الجيد ماديا في بلاده فلا أساس له من الصحة، لكنها تكون عوامل مشتركة فالكويت ظلمت بفرض إيقاف عليها، لكنا تعود الآن، وفي الأيام المقبلة سنضع برنامجا مميزا للاعب السعودي سيبدأ تنفيذ بعد يناير العام المقبل تساعده في الاحتراف الخارجي، وهذا البرنامج سيكون على جميع المراحل السنية.