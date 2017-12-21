يحيى حميدان

استقبل نائب رئيس اتحاد الكرة الشيخ مشعل الصباح وعضو الاتحاد صبيح ابل وفد منتخب البحرين ظهر امس وذلك للمشاركة في بطولة الخليج في نسختها الـ 23.

وقال أبل إن الجميع سعيد في الكويت لاستقبال الاشقاء الخليجيين والمنتخبين العراقي واليمني على أرض الصداقة والسلام، لافتا الى أنه مهما عملنا وجهزنا فسنبقى مقصرين، ونتمنى أن نوفق في الاستضافة وتخرج البطولة بالشكل اللائق.

وضم وفد البحرين عضو إدارة الاتحاد البحريني صالح البلوشي، والجهازين الفني والإداري والمكون من مدير المنتخب عارف عبدالرزاق، والإداريين نزار نجم وعبدالله المطوع، المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب، مساعد المدرب خالد تاج، مدرب اللياقة جيري ومدرب الحراس أندي، المحلل الفني علي عبدالمجيد، اختصاصي العلاج الطبيعي شوقي الشنو، المنسق الإعلامي مازن أنور، المدلك راجان وعامل المهمات جريش.

واستقر سكوب على قائمة مكونة من 23 لاعبا وهم: الحراس سيد شبر علوي، أشرف وحيد وعبدالكريم فردان، واللاعبون: وليد الحيام، عبدالله الهزاع، سيد مهدي باقر، أحمد بوغمار، سيد رضا عيسى، محمد عادل، أحمد عبدالله، جمال راشد، سيد ضياء سعيد، علي حرم، محمد سهوان، عبدالله عبدو، علي حبيب، علي مدن، إبراهيم أحمد حبيب، كميل الأسود، عبدالوهاب علي، سامي الحسيني، عبدالله يوسف، ومهدي عبدالجبار.