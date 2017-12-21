صراع المدربين خارج الخطوط يبقى أحد العناصر المهمة في تحديد هوية البطل لكل مسابقة كروية، وتلعب الخبرات والفكر التدريبي للقيادات الفنية دورا حاسما في رسم نهج كل فريق في سباق المنافسة على اللقب، سجل مدربي «خليجي 23» يبدو حافلا من أوجه عدة، فالبطولة التي تشارك فيها 8 منتخبات تمثل دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب اليمن والعراق يضم 6 مدربين أوروبيين إلى جانب محلي وحيد مع العراق واثيوبي مدربا لليمن.

فمدرب «الأزرق» الصربي بوريس بونياك يواجه صراعا شرسا مع الإيطالي البرتو زاكيروني مدرب الأبيض الإماراتي، الكرواتي كرونوسلاف قائد الأخضر السعودي، التشيكي ميروسلاف سكوب مدرب البحرين، الهولندي بيم فيربيك مع عمان، والاسباني فيليكس سانشيز مدرب قطر، إلى جانب العراقي باسم قاسم، والاثيوبي ابراهام مبراتو مع منتخب اليمن.

المدربون الثمانية يجمعهم أمر واحد فهم يظهرون جميعا للمرة الأولى في منافسات كأس الخليج، كما يمثل خليجي 23 بالكويت اختبارا مهما لمعظمهم لاسيما أن العديد منهم تولى مهمة قيادة المنتخب في العام الحالي وبنظره سريعة نستعرض السيرة الذاتية لكل منهم وفقا للأكبر سنا.

زاكيروني

الإيطالي البرتوا زاكيروني أكبر المدربين سنا بـ 64 عاما تولى القيادة الفنية للأبيض الإماراتي في أكتوبر 2017، المدرب الإيطالي يمتلك سيرة ذاتية مميزة بعدما قاد العديد من الاندية الايطالية ولعل ابرزها ميلان وانتر الى جانب يوفنتوس، وفي تجربته الاولى مع المنتخبات تولي قيادة المنتخب الياباني ونجح معهم في حمل كأس آسيا 2011 وهو يبحث في مشاركته مع الإمارات عن إضافة لقب جديد لسجله الذي يضم تحقيق لقب الكالتشيو أيضا مع ميلان في 98-99.

بونياك

يحمل الصربي بوريس بونياك ثاني اكبر المدربين سنا بـ 63 عاما، الذي تولي مهمة قيادة الأزرق بشكل مؤقت في الشهر الجاري معارا من نادي الجهراء، عقب رفع عقوبة الايقاف عن الكرة الكويتية، أحلام وتطلعات جمهور وعشاق الأزرق مع عودة منتخبهم للساحة الكروية من بوابة العرس الخليجي.

يمتلك بونياك سجلا تدريبيا مميزا ما بين الأندية الصربية والفرق الخليجية التي أشرف عليها بعدما عمل في الإمارات وعمان إلى جانب عمله بالكويت مع الجهراء والعربي مسجلا حضورا بارزا لاسيما مع تتويجه بلقب كأس ولي العهد مع العربي، بونياك فرس الرهان في خليجي 23 بقدراته الفنية في ظل الثقة الكبيرة من القائمين على الكرة الكويتية.

فيربيك

يبلغ مدرب عمان الهولندي بيم فيربيك 61 عاما وتولى القيادة الفنية للاحمر العماني في ديسمبر 2016، السيرة الذاتية لفيربيك تبدو عامرة فبعد تدرجه في العمل لعدد من الاندية الهولندية، عمل مساعدا لمدرب منتخب الامارات قبل ان ينتقل كمساعد لمنتخب كوريا الجنوبية التي استمر معها حتى تولى القيادة الفنية وشارك معهم في المونديال ومن ثم تولى تدريب منتخب استراليا والمغرب الأولمبي قبل أن ينتقل لقيادة الاحمر العماني.

قاسم

«الجنرال» باسم قاسم كما يحلو للجماهير العراقية تلقيبه يبلغ من العمر 58 عاما وهو لاعب عراقي دولي سابق شارك مع اسود الرافدين في مونديال المكسيك 86 وتولى القيادة الفنية للعراق في 2017 معارا من القوة الجوية، سبق له أن حقق لقب الدوري مع دهوك 2009، والزوراء 2015 كما فاز بكأس الاتحاد الاسيوي 2016 مع القوة الجوية العراقي وهو يعد المدرب المحلي الوحيد في النسخة 23 للبطولة الخليجية.

سكوب

المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب صاحب الـ 52 عاما يتولى القيادة الفنية للاحمر البحريني في يوليو 2016، بدأ سكوب مسيرته مع الاندية التشيكية قبل ان يتحول لقيادة منتخبات المراحل السنية لبلاده ومن ثم لمع نجمه مع قيادته لمنتخب مصر تحت 20 سنة في المونديال، بعدها بدأ مرحلة جديدة بعدما تولى قيادة المنتخب اليمني الاول من 2014 وحتى 2016 بعدها انتقل لقيادة منتخب البحرين وهو يطمح بلا شك الى ترك بصمة مع الاحمر في العرس الخليجي.

كرونو سلاف

الكرواتي كرونو سلاف الذي صال وجال مع منتخب بلاده في مونديال ايطاليا 1998 يبلغ من العمر 47 عاما، تولى قيادة منتخب المواهب السعودي في نوفمبر 2017 وأسندت له مهمة قيادة الأخضر في البطولة بعد اعتماد المشاركة بالمنتخب الرديف، عمل سلاف مع عدد من الأندية الكرواتية كما عمل مساعدا لمدرب منتخب بلاده في 2012 وتأتي مهمته الأولى خارج بلاده مع أضنه سبور التركي قبل أن ينتقل لتدريب منتخب الأخضر السعودي.

مبراتو

الاثيوبي ابراهام مبراتو صاحب الـ 47 عاما، تولى قيادة المنتخب اليمني في مارس 2016، سجل مبراتو يضم قيادته للبن والسكر الاثيوبيين ابرز الفرق المحلية في بلاده قبل أن يتولى منتخب الشباب في بلاده ومن ثم عمل مساعدا لمدرب المنتخب الاثيوبي بعدها انتقل للملاعب اليمنية من بوابه هلال الحديدة وشعب إب قبل أن يدرب منتخب اليمن الأولمبي ومن ثم المنتخب الأول في التصفيات الآسيوية ليواصل مهمته مع اليمنيين في الخليجية.

سانشيز

فيليكس سانشيز الاسباني يعد اصغر مدربي البطولة سنا حيث يبلغ 40 عاما، ورغم قصر عمره التدريبي إلا أنه يعد خبيرا بالكرة القطرية بعدما أشرف على تدريب منتخبات تحت 19 و20 عاما ومن ثم المنتخب الأولمبي قبل أن ينتقل لتولي تدريب العنابي.