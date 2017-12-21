يعقوب العوضي

خاض المنتخب الاماراتي مرانه الاول على ستاد نادي الشباب الرياضي تمهيدا للمشاركة في البطولة، وقام الفريق بتدريبات الاحماء في البداية وانتقل الجهاز الفني الى عمل تقسيمة بين اللاعبين وركز فيها على بعض الجمل التكتيكية.

من جانب آخر، فرضت السرية على التدريبات، اذ طلب المنتخب الاماراتي تامين ستاد الشباب مع منح الوسائل الاعلامية 15 دقيقة لطرح الاسئلة.

من جانبه، اكد مشرف المنتخب الاماراتي عبدالله صالح ان جميع حظوظ المنتخبات متساوية وان المنتخب الاماراتي جاهز بنجومه ونتطلع للبطولة الخليجية، وكل مباراة تعتبر «ديربي» ونكهة خاصة للبطولة هي ما يجعلها مميزة عن غيرها من المنافسات.

وكان المنتخب السعودي قد وصل الى ستاد ناد الشباب.