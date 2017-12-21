استعدادات على قدم وساق تقوم بها إذاعة الكويت في مواكبة الحدث الكبير من خلال تخصيص برامج عده واستوديوهات على مدار اليوم بالاضافة الى الاستديو التحليلى لجميع مباريات الدورة.

وقد صرح سعد الفندي المدير العام للإذاعة ان توجيهات وزير الإعلام محمد الجبري ومتابعة وكيل الوزارة طارق المزرم مع الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة الشيخ فهد المبارك ان التغطية ستكون على مستوى عال، وتم توفير كل المستلزمات الفنية وسيارات النقل وستديوهات الإذاعة، وهناك استديوهات في مقر الإعلاميين في فندقين مختلفين، حيث سيكون هناك برنامج «خليجنا واحد» من الساعة الثانية والنصف حتى الرابعة والنصف عصرا، وهو من تقديم جابر نصار وإعداد عبدالعزيز صباح وإخراج مبارك عطاالله وبرنامج «كيف اف» بالاضافة الى برنامج مسائي خليجي من الساعة العاشرة حتى ١١ مساء من تقديم عبدالله الانصاري وإعداد مشاري الفليج ويوسف بودريد وإخراج جابر الجاسر.

وأضاف الفندي: لا أنسى الدور الكبير لمراقب البرامج الرياضية ابراهيم الفيلكاوي وبإذن الله نوفق في التغطية لهذا الحدث الكبير الذي كان لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد دور كبير في إقامته على أرض الصداقة والسلام وتكفله شخصيا بكل مصاريف البطولة، وهذا ليس بغريب عليه وسيكون هناك نقل مباشر لكل مباريات البطولة مع خيرة المحللين: فوزي ابراهيم وفهد كميل وسلمان السربل وحسين الخضري، والمحلل التحكيمي منصور أبل وعلي مندني وحميد احمد وقاسم حمزة، وسيكون التقديم لحسن عطية ومحمد اكبر، وستكون رسائل من قلب الحدث عبر المراسلين طلال الفضلي وعلي المتروك وسيقوم بالتعليق على المباريات حسين الغريب وحمد بوحمد وعبدالرضا السماك، وسيكون النقل والبرامج على البرنامج العام، fm96:3، AM1134، كويت، ofm، Am 134.