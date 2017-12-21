يحيى حميدان

أكد مدرب حراس «الأزرق» سمير دشتي انه حرص خلال الفترة الماضية على تكثيف الجرعات التدريبية للحراس الثلاثة الموجودين في قائمة منتخبنا الوطني خلال «خليجي 23»، وهم: حميد القلاف وسلمان عبدالغفور وخالد الرشيدي، وذلك للوصول بهم إلى المستوى المطلوب من الجاهزية.

وأضاف دشتي في حديث خاص مع «الأنباء» ان الجميع يعلم قصر الفترة بين إقامة البطولة والإعلان عن موعدها وهو ما جعلنا نسابق الزمن كجهاز فني للمنتخب بقيادة المدرب الصربي بوريس بونياك من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الذي يرضي تطلعات عشاق «الأزرق».

وقال دشتي: «التركيز كان كبيرا خلال الأسبوعين الماضيين سواء من الجانب الإداري أو الفني، وفترة الـ 12 يوما التي فصلتنا عن موعد إقامة البطولة ليست كافية خاصة عقب فترة الإيقاف التي استمرت لما يزيد على العامين، وسعى الجهاز الفني الى اختيار القائمة النهائية بعد تقييم دقيق لعمل كل اللاعبين المختارين في التشكيلة الأولية التي ضمت 36 لاعبا».

ومضى بالقول «على الرغم من كل هذه الظروف، إلا أنني أثق باللاعبين وبالجهازين الإداري والفني وكذلك أعضاء الاتحاد الذين وفروا كل الظروف اللازمة لإعداد الأزرق بالصورة المطلوبة لهذا الحدث الخليجي المهم».

وأشار دشتي الى أنه لمس ارتفاع الروح المعنوية لدى اللاعبين والجميع سعيد بارتدائه فانيلة الأزرق وهذا الأمر في حد ذاته يمنحنا التفاؤل بتقديم مستويات طيبة في البطولة بغض النظر عن النتائج.

وأردف: «فيما يخص الحراس الثلاثة هم على قلب واحد، وكل حارس يدعم زميله ويشجعه خلال التدريبات، ومن سيحمي عرين منتخبنا سيحظى بالدعم المطلوب من جانب زميليه اللذين سيتواجدان على الدكة».

وتمنى دشتي في ختام حديثه التوفيق لـ «الأزرق» في «خليجي 23» وأن يحظى المنتخب بالدعم المعنوي المطلوب من جانب الجماهير في مدرجات ستاد جابر.