أحمد السلامي

حضر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان تدريبات المنتخب العماني لكرة القدم والتي أقيمت على ستاد الصداقة والسلام حيث تواجد في التدريبات رئيس الاتحاد سالم الوهيبي واعضاء الوفد.

ونقل الوزير خالد الروضان تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد الى رئيس واعضاء الوفد وأبلغهم باهتمام سموه وحرصه على تذليل كل الصعاب وتوفير احتياجاتهم وتقديم كل الدعم الذي يحتاجه الوفد.

وقال: الإعداد لافتتاح البطولة لايزال مستمرا من قبل اللجنة المنظمة التي تعمل بكل جهد من اجل الانتهاء في الوقت المحدد.

وأضاف: اليوم نعيش فرحة بتواجد كل المنتخبات الخليجية الثمانية للمشاركة في العرس الخليجي الذي يحظى بدعم واهتمام من قبل سمو الأمير وسمو ولي عهده الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي اكد على ضرورة الاهتمام بالوفود ومتابعة كل احتياجاتهم وهو يتابع بصورة شخصية جميع التطورات تأكيدا منه على أهمية نجاح البطولة.

واستطرد الروضان في حديثة قائلا: أعمل شخصيا على زيارة الوفود في الملاعب والفنادق للتأكد من توفير كل ما يحتاجونه وضمان عدم وجود اي نقص، مؤكدا في الوقت ذاته على عمق العلاقات ما بين الكويت وسلطنة عمان.

تدريب عمان سري

فرض الجهاز الفني للمنتخب العماني السرية على تدريباته التي أقيمت على ستاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة ومنعت وسائل الاعلام من متابعتها بهدف تهيئة اللاعبين وتجهيزهم عبر تطبيق الخطط والتكتيك.

ورفض اعضاء الوفد العماني التصريح للإعلام بهدف ابعاد اللاعبين عن أي ضغوط نفسية واعلامية.