عبدالمحسن الأيوبي

أكد المنسق الإعلامي لمنتخب الكويت الوطني فاروق العوضي أن كل الأسماء التي تم استدعاؤها لتمثيل الازرق جاهزة ومستعدة لخوض غمار «خليجي 23».

وتابع العوضي: لا نعاني من غيابات ونطالب الجماهير بان تملأ مدرجات ستاد جابر الدولي لدعم الازرق امام شقيقه المنتخب السعودي.

من جهته، أكد مدير منتخب الكويت فهد عوض ان اللاعبين ورغم الإيقاف الا انهم الآن يشعرون بازدياد المسؤولية وهم متفائلون جدا.

وتمنى عوض ان تساند الجماهير المنتخب الوطني حتى يتسنى للاعبين تقديم مستوى يليق بسمعة ومكانة الأزرق الذي يخوض البطولة التي يعشقها على ارضه.