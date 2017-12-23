انتهاء المباراة
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منتخب الكويت
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منتخب السعودية
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1
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2
الأهداف
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منتخب الكويت
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منتخب السعودية
| عبدالله البريكي (د.59)
| سلمان المؤشر (د.13) و(د.51)
أحداث المباراة
- تشكيلة الكويت:
حميد القلاف - سامي الصانع- حسين حاكم - فهد الهاجري - خالد القحطاني سلطان العنزي - فهد الأنصاري - فهد العنزي - بدر المطوع - فيصل زايد - محمد سعد
- تشكيلة السعودية:
عساف القرني - عبدالرحمن العبيد - عمر هوساوي - محمد خبراني - سالم علي - نايف هزازي - نوح الموسى - صالح العمري - أحمد الفريدي
سلمان المؤشر - هزاع الهزاع
- سلمان المؤشر يحرز أول هدف في البطولة للمنتخب السعودي في الدقيقة 13
- تبديل إضطراري للمنتخب السعودي بعد تعرض اللاعب هزاع الهزاع للإصابة ودخول مختار فلاته (د.16)
- فرصة خطيرة يهدرها المنتخب السعودي (د.26)
- فيصل زايد يهدر فرصة ثمينة للكويت (د.35)
- بدر المطوع يهدر فرصة أخرى خطرة للمنتخب الكويتي (د.37)
- الحكم يحتسب دقيقتان وقت بدل ضائع من الشوط الأول
- خروج لاعب منتخب الكويت سلطان العنزي ودخول اللاعب رضا هاني
- دخول عبدالله البريكي وخروج محمد سعد (د.58)
- تبديل للمنتخب السعودي، دخول عبدالله الشمري وخروج محمد عبده (د.70)
- فهد العنزي يسدد كرة رأسية تمر بجانب القائم (د.85)
- حصول السعودي عمر ابراهيم على جائزة افضل لاعب في المباراة
مسيرة المنتخب
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الكويت
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السعودية
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| فاز بالبطولة 10 مرات:
1970، 1972، 1974، 1976، 1982، 1986، 1990، 1996، 1998، 2010
وحل الوصيف مرة واحدة فقط: 1979
| فاز بالبطولة 3 مرات:
1994, 2002, 2003
وحل الوصيف 6 مرات: 1972, 1974, 1998, 2009, 2010.2014