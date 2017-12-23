نهاية المباراة

منتخب عُمان منتخب الإمارات 0 1

الأهداف

منتخب عُمان منتخب الإمارات علي مبخود (د.27) - ركلة جزاء

أحداث المباراة

- تشكيلة منتخب الإمارات:

خالد عيسى، اسماعيل أحمد، مهند سالم، خليفة مبارك، خميس اسماعيل، علي سالمين، محمد فوزي، مهند المنهالي، عمر عبدالرحمن، محمد عبدالرحمن، علي مبخوت

- تشكيلة منتخب عُمان:

فايز الرشيدي، سعد السهيل، فهمي سعيد، محمد المسامي، علي البوسعيد، حارب السعدي، أحمد مبارك، جميل اليحمدي، محسن جوهر، رائد ابراهيم، خالد الهاجري

- اللاعب العُماني أحمد مبارك يحصل على بطاقة صفراء (د.27)

- نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب الإماراتي بهدف نظيف على المنتخب العُماني

- إلغاء هدف للاعب العماني خالد الهاجري بداعي التسلل (د.78)

- احتساب 3 دقائق وقت بدل ضائع من عمر الشوط الثاني

- فوز المنتخب الإماراتي على نظيره العماني بهدف نظيف في المباراة الثانية من كأس الخليج 23