نهاية المباراة
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منتخب عُمان
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منتخب الإمارات
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0
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1
الأهداف
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منتخب عُمان
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منتخب الإمارات
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| علي مبخود (د.27) - ركلة جزاء
أحداث المباراة
- تشكيلة منتخب الإمارات:
خالد عيسى، اسماعيل أحمد، مهند سالم، خليفة مبارك، خميس اسماعيل، علي سالمين، محمد فوزي، مهند المنهالي، عمر عبدالرحمن، محمد عبدالرحمن، علي مبخوت
- تشكيلة منتخب عُمان:
فايز الرشيدي، سعد السهيل، فهمي سعيد، محمد المسامي، علي البوسعيد، حارب السعدي، أحمد مبارك، جميل اليحمدي، محسن جوهر، رائد ابراهيم، خالد الهاجري
- اللاعب العُماني أحمد مبارك يحصل على بطاقة صفراء (د.27)
- نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب الإماراتي بهدف نظيف على المنتخب العُماني
- إلغاء هدف للاعب العماني خالد الهاجري بداعي التسلل (د.78)
- احتساب 3 دقائق وقت بدل ضائع من عمر الشوط الثاني
- فوز المنتخب الإماراتي على نظيره العماني بهدف نظيف في المباراة الثانية من كأس الخليج 23