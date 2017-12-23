يحيى حميدان

يسعى حامل اللقب المنتخب القطري لإحباط أي مفاجآت من جانب منافسه اليمني عندما يلتقيان مساء اليوم في افتتاح منافسات المجموعة الثانية على ستاد نادي الكويت، ويخوض المنتخب البحريني مواجهة صعبة للغاية أمام العراق في نفس الملعب.

في المباراة الأولى، يخوض «العنابي القطري» البطولة الخليجية بتشكيلة شابة يطمح من خلالها المدرب الاسباني فيلكس سانشيز الى بناء منتخب للمستقبل وتحديدا للمشاركة في «مونديال 2022» الذي سيقام في العاصمة القطرية الدوحة.

واستعان المدرب سانشيز بـ 7 لاعبين فقط من التشكيلة التي حققت لقب «خليجي 22» في الرياض، وهم: حارس المرمى سعد الدوسري، وحسن الهيدوس، وأحمد ياسر، والمهدي علي، وكريم بوضياف، وإسماعيل محمد وعبدالكريم حسن.

وعلى الجهة المقابلة، يطمح المنتخب اليمني لتحقيق فوزه الاول في تاريخ البطولة بعدما استهل مشاركته ابتداء من النسخة الـ 16 التي احتضنتها الكويت عام 2003.

ويقود المدرب الإثيوبي ابراهام ميبراتو المنتخب اليمني الذي يعتبر اقل المنتخبات من ناحية الاستعداد.

وتضم التشكيلة اليمنية كلا من: سالم عوض، عصام الحكيمي، علاء الدين نعمان، حمادة الزبيري، عمار حمصان، أحمد الحيفي، محمد السروري، علاء الصاصي، محمد فؤاد عمر، عماد توفيق، وحيد الخياط، مدير عبد ربه، فؤاد العميسي، أحمد ضبعان، أحمد سعيد، مناف سعيد، محمد بارويس، ناطق حزام، أحمد علوس، صدام قاسم، محسن قراوي، عبدالواسع المطري. ويتولى المدرب الإثيوبي إبراهام مبراتو تدريب المنتخب.

ويعول المدرب الإسباني فيليكس سانشيز على عناصر الخبرة المتمثلة في حارس المرمى سعد الدوسري وقائد الفريق حسن الهيدوس، إضافة إلى المهدي علي وأحمد ياسر محمدي وبدرو وعبدالكريم حسن وكريم بوضياف ومحمد مونتاري وإسماعيل محمد.

والتقى المنتخبان اليمني والقطري 4 مرات في النسخ الماضية انتهت 3 منها بفوز منتخب قطر، بينما انتهت الرابعة بالتعادل السلبي.

البحرين أمام العراق

وفي المباراة الأخرى، تبدو حظوظ المنتخب العراقي افضل في تجاوز «الأحمر البحريني» الذي يخوض البطولة بلاعبين غير معروفين خارج البحرين.

ويتولى تدريب البحرين المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب، الذي سبق له تدريب اليمن في فترات سابقة، وهو يعول على العمل الجماعي فيما بين اللاعبين لإحراج منافسه اليوم.

ويدخل المنتخب العراقي منافسات البطولة وهو قادم من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2018، وقدم مستويات طيبة رغم النتائج المتواضعة.

المدرب العراقي باسم قاسم سيعتمد بشكل مؤكد على عناصره المعروفة مثل محمد كاصد في حراسة المرمى، وكذلك علاء مهاوي وعلي حصني وهمام طارق وعلاء عبدالزهرة وسعد عبدالأمير.

وتواجه المنتخبان في 6 مباريات على مستوى كأس الخليج، حيث فاز العراق في 4 منها وتعادلا في اثنتين، فيما لم يحقق المنتخب البحريني اي فوز على العراق.