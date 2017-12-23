المنتخب اليمني لعب في نوفمبر الفائت مباراة رسمية مع طاجكيستان

أكد مدرب منتخب قطر لكرة القدم الإسباني فليكس سانشيز أن فريقه على أتم جاهزية لخوض مباراته الأولى أمام المنتخب اليمني اليوم السبت في افتتاح منافسات المجموعة الثانية.

وقال سانشيز في مؤتمر صحافي عقد في المركز الإعلامي إن (العنابي) يملك الرغبة والطموح لتقديم عروض قوية في البطولة رغم قوة المجموعة التي تضم أيضا العراق والبحرين، مشيرا إلى أن فريقه يدخل مباراته دون إصابات مما سيمنحه أريحية كبيرة لاختيار أفضل العناصر في التشكيلة الأساسية.

وأضاف أن تتويج فريقه بلقب البطولة الماضية لا يشكل أي ضغوطات على اللاعبين، مؤكدا أنه يحترم المنتخب اليمني كثيرا وسيسعى إلى تحقيق الفوز في المباراة الأولى قبل التفكير في بقية المباريات.

وحضر المؤتمر المنسق الإعلامي للمنتخب القطري لكرة القدم علي الصلات وقائد المنتخب حسن الهندوس.

من جهته، قال مدرب منتخب اليمن لكرة القدم الاثيوبي ابرهام ابروي إن فريقه يسعى إلى كتابة تاريخ جديد للكرة اليمنية في البطولة وإسعاد الشعب اليمني رغم صعوبة المهمة بوجود منتخبات قوية في مجموعته.

وقال ابروي في مؤتمر صحافي عقد في المركز الإعلامي للبطولة إن فريقه يسعى إلى تحقيق أول فوز له في بطولات كأس الخليج العربي لكرة القدم عندما يلاقي نظيره القطري.

وأضاف أن المنتخب اليمني لعب في شهر نوفمبر الفائت مباراة رسمية مع طاجكيستان ضمن تصفيات كأس آسيا وتعادل فيها وما زال ينافس للصعود إلى النهـائيات إثــر فــوزه بأربع مباريات وتعادله بثلاث مما يشكل دعما معنويا للاعبين.

وعن مباراة اليوم، أفاد بأنها ستكون صعبة لأن منتخب قطر حامل للقب ويستعد هذا المنتخب لخوض منافسات مونديال كأس العالم التي تستضيفها قطر عام 2022.

ولفت إلى أن فريقه أقام أخيرا معسكرا قصيرا في عمان ولعب مع منتخبها مباراة ودية استعدادا لبطولة كأس الخليج.

وحضــر المـؤتمــر الصحافي المدير الإعلامي لمنتخب اليمن محمد الخميسي وكابتن المنتخب محمد عياشي.