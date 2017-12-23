اللاعب أحمد إبراهيم: هذه البطولة لها طعم وطابع خاص

مبارك الخالدي

اعتذر الجانب البحريني عن الإجابة على سؤال عن إمكانية الانسحاب أمام المنتخب القطري الذي سيواجهه في دوري المجموعات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي للمدرب البحريني ميروسلاف سكوب واللاعب عبدالوهاب علي والمنسق الإعلامي مازن انور.

وقال سكوب: نحن سعداء بالتواجد في الكويت في بطولة مهمة ولديها أهميتها لشعوب المنطقة، وأنا كأي مدرب أتمنى الفوز باللقب لكن علينا ان نتحلى بالواقعية فمجموعتنا جدا قوية وأنا حديث العهد مع المنتخب وأسعى لبناء فريق جديد معظمه من الشباب.

وأضاف: لدينا ثقة كبيرة باللاعبين والتاريخ يقول ان أقوى منتخب بحريني كان مع المدرب ميلان ماتشالا ٢٠١٠.

وعن مواجهة اليوم أمام العراق، قال: نحن نحترم الفريق العراقي القوي وعلينا لعب 3 مباريات قوية في المجموعة وخصوصا أمام العراق الذي لعب مباريات قوية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم والتاريخ والأرقام تصب في مصلحته.

وختم تصريحه بالقول: نحن متفائلون ولا شيء مستحيل في كرة القدم. من جانبه، قال اللاعب عبدالوهاب علي أولا نبارك للكويت رفع الإيقاف والبطولة، كما تعلمون غالية على الجميع ولا يمكنني ترشيح أحد المنتخبات للفوز فالحظوظ متساوية للجميع ونحن كلاعبين بالتعاون مع الجهاز الإداري سنعمل بكل طاقتنا لرفع اسم البحرين ولا شيء مستحيل في كرة القدم.

نبارك أولاً

من جانبه، قال مدرب العراق باسم قاسم نبارك أولا رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية وبالنسبة للبطولة نحن أمام أمر واقع وإننا مطالبون بالمنافسة على اللقب بعد الخروج من تصفيات كأس العالم والحقيقة نحن نحترم منتخب البحرين وشاهدناه في الودية أمام الكويت ولديه لاعبون على مستوى عال ونسعى لتخطيه للدخول في المنافسة والدورة أتوقع ان تتسم بمستوى عال، ما يشير إلى قوة المنافسة، مشيرا الى تأهل السعودية الى كأس العالم.

من جهته، قال اللاعب أحمد إبراهيم هذه البطولة لها طعم وطابع خاص ونسعى الى الدخول في المنافسة على اللقب خاصة بعد ان ابتعد منتخبنا مدة طويلة عن اللقب ولدينا طموح كبير أسوة بباقي لاعبي المنتخبات الأخرى والرياضة هي المتنفس الوحيد للشعب العراقي وعليه نسعى بقوة لإسعاد شعبنا وجماهيرنا.