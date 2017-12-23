أبدى رئيس رابطة المشجعين العراقيين مهدي الكرخي سعادته الغامرة بحضوره إلى الكويت بمعية منتخب بلاده لمؤازرته في بطولة خليجي 23 قائلا: منذ العام 1976 ولم أفوّت على نفسي فرصة حضور الدورات التي أقيمت خلال تلك السنوات الماضية، وشاركت في تشجيع ومؤازرة منتخب بلادي على مدى السنوات الماضية، وتواجدت مع المنتخب في 3 دورات مع المدرب الكبير عمو بابا، وشاركت في تشجيع منتخبنا في العام 1988 عندما أقيمت البطولة الخليجية في الكويت وعدت اليوم لأجدد ذكرياتي الجميلة مع الكويت.

وقال: البطولة تحظى باهتمام الشعوب الخليجية قاطبة وهي بطولة تجمع الأشقاء وتدفعهم للدخول في المنافسة الرياضية الشريفة، ونحن في العراق نهتم لهذه البطولة دون سواها باعتبارها من البطولات التي تحفزنا وهي من خلالها تخرج النجوم.

وأضاف: الدورة الحالية هي الأهم بالنسبة للجميع، كوننا نشارك اليوم الكويت أفراحها بعد أن تم رفع الإيقاف عنها الذي ظل مفروضا على المنتخبات الكويتية على مدى عامين وهو الأمر الذي تسبب في حرماننا من متابعته في المحافل الدولية، وجئنا اليوم لمشاركة الكويت وأهلها أفراحها.