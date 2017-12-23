يعقوب العوضي

وصل الوفد القطري المشارك في البطولة امس، وكان آخر الوفود الشقيقة الواصلة الى الكويت.

وأكد رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن احمد ال ثاني ان كأس الخليج بطولة قوية تتطلع لها المنتخبات المشاركة بعين الطموح وحصد اللقب.

وأضاف: نعمل على إعداد منتخبنا الوطني للفعاليات المقبلة، لاسيما كأس آسيا لمقبل وكأس العالم ٢٠٢٢. وقال: يجمع منتخبنا لاعبين من أصحاب الخبرة والشباب وهو خليط لتفعيل الحيوية وإدراج الخبرة مع تجديد دماء المنتخب، وأضاف: نتطلع للحفاظ على اللقب الخليجي، ويسرنا دخول مباريات البطولة ضمن المباريات الودية الرسمية والتي تساهم في التصنيف الدولي للعبة. وأضاف: إنني سعيد للغاية بعودة المنتخب الكويتي الأزرق الى أجواء المنافسات والمشاركات الدولية وأعتبر الكويت أحد أقوى المنتخبات ليس فقط في الخليج إنما في القارة الصفراء.