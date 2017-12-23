أكد حارس مرمى المنتخب البحريني السابق النجم حمود سلطان أن بطولة الخليج تحظى بطابع خاص واهتمام كبير على مستوى الشعوب والسلطات الخليجية قائلا: البطولة مختلفة عن البطولات السابقة خاصة بعد قرار عودة الكويت إلى المنظومة الدولية حيث فرحنا بفرحة الكويت وأهلها وهذا الشيء لنا كخليجيين يسعدنا أن نتجمع مع بعضنا، ونتمنى أن تكون هذه البطولة بداية لتقريب وجهات النظر وحل الأزمة فنحن كشعوب خليجية نعشق الرياضة لا نتدخل بالأمور السياسية ونحن مرتبطون مع بعضنا الآخر من نواح مختلفة ومتعددة.

وقال: المنافسة في هذه البطولة ستكون كبيرة ما بين كافة المنتخبات المشاركة ولذلك يصعب التعرف على هوية المنتخب البطل إلا أنني أتمنى شخصيا أن يكون المنتخب البحريني أحد طرفي نهائي البطولة.