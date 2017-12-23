عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان

أشاد عدد من الإعلاميين المتواجدين في البلاد لتغطية «خليجي ٢٣» بحفاوة الاستقبال وأبدوا سعادتهم بالعمل الذي تم حتى موعد إقامة حفل الافتتاح.

في البداية، قال نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد السعودي لكرة القدم محمد الشيخ إن شهادته مجروحة في العمل الذي شاهده سواء من تجهيز الملاعب او مقرات الإقامة والمواصلات.

وأضاف: «اشكر رئيس اللجنة الإعلامية الزميل سطام السهلي على هذا التنظيم الإعلامي، كما أشكر الجميع على حفاوة الاستقبال وحسن الاستضافة وأبارك للشعب الكويتي رفع الإيقاف عن المشاركات الخارجية للأزرق».

وبدوره، أعرب الصحافي بجريدة الوطن العمانية صالح البارحي عن سعادته بالتواجد في الكويت ارض المحبة والسلام وشكرا مليون مرة لصاحب السمو الأمير والشعب الكويتي كافة على تعاونهم وتسخيرهم كل الإمكانيات لإنجاح الحدث الخليجي المهم.

وأشار الى انه معجب بالجهود التي بذلت من جانب اللجنة المنظمة والذي تم إنجازه خلال فترة زمنية قصيرة وهو ما يؤكد على قدرة الكويتيين في التعامل مع الأحداث الرياضية.

وتمنى البارحي النجاح للكويت وللجميع وهذا التجمع بحد ذاته مكسب للشعب الخليجي.

ومن ناحيته، قال الإعلامي السعودي إبراهيم الفريان: «عبر صحيفة «الأنباء» التي أحبها وأتابعها من السعودية، أشكر أمير الكويت على لم شمل الرياضيين الخليجيين ولا يهمنا من يفوز.