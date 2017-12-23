أشادت الإعلامية سارة حموش مراسلة قناة الجزيرة الإنجليزية بمستوى الاستقبال والحفاوة التي تلقتها منذ وصولها إلى البلاد لتغطية أحداث خليجي 23 قائلة: لقد وجدنا استقبالا مميزا من قبل المنظمين لبطولة الخليج، وقاموا بتسهيل كل الأمور لنا لتمكيننا من متابعة الاستعدادات لهذه البطولة التي تحظى باهتمام جماهيري كبير لدى الشعوب الخليجية قاطبة، وذلك من خلال تقديم كل التسهيلات لإجراء اللقاءات وتغطية التدريبات ومتابعة أخبار المنتخبات المشاركة بكل سهولة ويسر دون أي تعقيدات تذكر.

وأضافت: الكويت نجحت في تحديها بتبني إقامة بطولة خليجي 23 خلال فترة زمنية وجيزة، وهو إنجاز لا يمكن الاستهانة به أو التقليل منه، حيث ان من الصعب تنظيم بطولة بهذا الحجم خلال أيام قليلة جدا، ومع ذلك نجحت الكويت في تحديها، ونحن اليوم نحصد نتائج هذا العمل الجبار الذي بذلته اللجنة المنظمة. وقالت: الجميع في الكويت سعيد بعودة «الأزرق» إلى المنظومة الدولية، وكذلك نحن سعداء بتحدي الكويت من أجل المشاركة الخليجية، وهذا الأمر لا يأتي من فراغ بل هو ناتج عن تضافر وتعاضد جهود الجميع من أجل الكويت.