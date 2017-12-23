ناصر العنزي

وضع المنتخب الإماراتي قدما في المنافسة على خطف إحدى البطاقتين في المجموعة الأولى للتأهل إلى نصف النهائي بعد ان تمكن من الفوز على الاحمر العُماني بهدف مقابل لا شيء في مباراة سريعة نجح لاعبو الإمارات بخبرتهم في تحقيق أول 3 نقاط خلف السعودية المتصدر بفارق الأهداف.

الشوط الأول كان سجالا بين الطرفين، ونجح الاماراتيون في تسجيل هدف السبق من ركلة جزاء تسبب بها نجم الهجوم علي مبخوت الذي قام وسدد الركلة بنجاح في مرمى الحارس العُماني فايز الرشيدي (28)، ولعب المدرب الإيطالي لمنتخب الإمارات زاكروني بالعناصر ذات الخبرة مثل عمر عبدالرحمن وعلي مبخوت وخميس اسماعيل ومهند سالم وهددوا مرمى الخصم بأكثر من كرة نتيجة إجادة اللاعبين في النواحي الهجومية.

اما المنتخب العُماني فأشرك مدربه الهولندي بيتر فيربك عناصر جديدة مثل رائد ابراهيم وسعد سهيل وفهمي سعيد ومحمد صالح وحارب جميل، ونظم لاعبو عمان هجمات سريعة لم تسفر عن شيء لصلابة الدفاع الاماراتي، وسنحت فرصة ثمينة لمحسن جوهر أبطلها الحارس خالد عيسي.

هدف ملغى

في الشوط الثاني ظهر المنتخب العُماني نشطا بعد ان كثّف هجومه وسجل هدفا عن طريق لاعبه خالد الهاجري ولكن ألغي بدافع التسلل، وتركزت الهجمات العُمانية عن طريق الاطراف وبالفعل كان العُمانيون بحالة جيدة في هذا الشوط، فيما مال أداء الاماراتيين الى التراجع بعد ان واجهوا ضغطا عُمانيا، وارتدوا بهجمات سريعة كاد ان يسجل منها علي مبخوت هدفا ثانيا.