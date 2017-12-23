انتهت المباراة
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منتخب قطر
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منتخب اليمن
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4
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0
الأهداف
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منتخب قطر
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منتخب اليمن
|أكرم عفيف (د. 02)
المهدي علي (د.05)
المعز علي (د. 17)
بيدرو (د. 85)
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أحداث المباراة
تبديل للمنتخب القطري.. خروج المعز علي ودخول محمد مونتاري (د. 69)
- تبديلات المنتخب اليمني. دخول أحمد ضيعان وأحمد سعيد وخروج أحمد علوس ومحسن قراوي
- اليمني أحمد علوس يحصل على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة (د. 48)
- المنتخب القطري يبدأ الشوط الثاني بعدة هجمات خطرة على المرمى اليمني
- نسبة استحواذ الشوط الأول:
قطر 60% - اليمن 40%
- نهاية الشوط الأول
- اللاعب اليمني علاء الصاصي يحصل على أول بطاقة صفراء في المباراة (د. 42)
- الحكم المساعد يلغي هدفاً للمنتخب اليمني بداعي التسلل (د. 39)
- تشكيلة منتخب قطر:
سعد الشيب، بسام الراوي، المهدي مختار، أكرم حسن عفيف، كريم بوضياف، بيدرو كوريا، عاصم مادبو، اسماعيل محمد، عبدالكريم العلي، المعز علي
- تشكيلة منتخب اليمن:
محمد عياش، محمد عمر، مدير الرداعي، أحمد السروري، علاء الصاصي، عبدالواسع المطري، أحمد الحيفي، علاء الدين مهدي، محسن محمد، أحمد علوس، محمد بارويس