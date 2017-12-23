انتهت المباراة

منتخب قطر منتخب اليمن 4 0

الأهداف

منتخب قطر منتخب اليمن أكرم عفيف (د. 02)

المهدي علي (د.05)

المعز علي (د. 17)

بيدرو (د. 85)

أحداث المباراة

تبديل للمنتخب القطري.. خروج المعز علي ودخول محمد مونتاري (د. 69)

- تبديلات المنتخب اليمني. دخول أحمد ضيعان وأحمد سعيد وخروج أحمد علوس ومحسن قراوي

- اليمني أحمد علوس يحصل على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة (د. 48)

- المنتخب القطري يبدأ الشوط الثاني بعدة هجمات خطرة على المرمى اليمني

- نسبة استحواذ الشوط الأول:

قطر 60% - اليمن 40%

- نهاية الشوط الأول

- اللاعب اليمني علاء الصاصي يحصل على أول بطاقة صفراء في المباراة (د. 42)

- الحكم المساعد يلغي هدفاً للمنتخب اليمني بداعي التسلل (د. 39)

- تشكيلة منتخب قطر:

سعد الشيب، بسام الراوي، المهدي مختار، أكرم حسن عفيف، كريم بوضياف، بيدرو كوريا، عاصم مادبو، اسماعيل محمد، عبدالكريم العلي، المعز علي

- تشكيلة منتخب اليمن:

محمد عياش، محمد عمر، مدير الرداعي، أحمد السروري، علاء الصاصي، عبدالواسع المطري، أحمد الحيفي، علاء الدين مهدي، محسن محمد، أحمد علوس، محمد بارويس