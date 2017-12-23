نهاية المباراة





منتخب البحرين منتخب العراق 1 1

الأهداف

منتخب البحرين منتخب العراق جمال راشد (د.78) مهند كرار (د. 87)

أحداث المباراة

- تشكيلة منتخب البحرين :

السيد شبر ابراهيم، عبدالوهاب الصافي، السيد مهدي باقر، وليد الحيام، السيد ضياء سعيد، مهدي عبدالجبار، علي مدان، السيد رضا عيسى، أحمد عبدالله علي، كميل العظم، جمال عبدالرحمن

- تشكيلة منتخب العراق :

جلال حاجم، علاء الغراوي، أحمد الخفاجي، علي عطية، نبيل صباح، أيمن غضبان، مهند الشمري، حسين الساعدي، علاء مهاوي، مهدي كامل، سعد عبدالأمير