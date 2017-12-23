نهاية المباراة
|
منتخب البحرين
|
منتخب العراق
|
|
|
1
|
1
الأهداف
|
منتخب البحرين
|
منتخب العراق
|
جمال راشد (د.78)
|
مهند كرار (د. 87)
أحداث المباراة
- تشكيلة منتخب البحرين :
السيد شبر ابراهيم، عبدالوهاب الصافي، السيد مهدي باقر، وليد الحيام، السيد ضياء سعيد، مهدي عبدالجبار، علي مدان، السيد رضا عيسى، أحمد عبدالله علي، كميل العظم، جمال عبدالرحمن
- تشكيلة منتخب العراق :
جلال حاجم، علاء الغراوي، أحمد الخفاجي، علي عطية، نبيل صباح، أيمن غضبان، مهند الشمري، حسين الساعدي، علاء مهاوي، مهدي كامل، سعد عبدالأمير