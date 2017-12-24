قال روضان خالد الروضان، عميد عائلة الروضان وشيخ دواوين الكويت، إن تكفل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بكل مصروفات استضافة بطولة «خليجي 23»، هو تجسيد لاهتمام سمو الأمير بأبنائه الشباب، وهذا ليس غريبا على سموه، وهذه المكرمة تضاف إلى سجل مبادرات صاحب السمو الكريمة.

وأضاف أن استضافة الكويت لبطولة كأس الخليج الثالثة والعشرين من 22 الجارى إلى 5 يناير المقبل، بمشاركة منتخبات الكويت والسعودية وقطر والإمارات وعمان والبحرين والعراق واليمن، لهو تشجيع من صاحب السمو لأبنائه لبذل قصارى جهدهم لرفع اسم الكويت عاليا.. خاصة أن سمو الأمير يراهن على قدرة شباب الكويت، ذكورا وإناثا، على حسن التنظيم والإعداد الذي يبين الوجه الحضاري للكويت، ويعكس مدى التقدم والرقي والخبرة التي يتمع بها أبناؤها.

وقال الروضان إن الشباب الكويتي يحظى دائما باهتمام صاحب السمو واهتمام الحكومة الموقرة، لافتا إلى أنه بدعم سمو الأمير سيتمكن المسؤولون عن الرياضة من رفع مستوى الرياضة الكويتية إلى مرحلة الازدهار والتطور، وعلم الكويت سيرفرف خفاقا من جديد في جميع الميادين والمجالات.