بقلم - «كابتن» الأزرق في العصر الذهبي سعد الحوطي

ما أعظمك يا كويت السلام وبلد قائد الانسانية! ما أروعك بشبابك وعيالك، رجال تحطهم على الجرح يبرأ، شعب متماسك لا تهزه عواصف ولا تؤثر فيه عواطف، نعم عندما تطلب منهم الأعمال الشديدة وفي الأوقات القصيرة يعجبونك ويبهرون العالم بإبداعهم وجديتهم في إنجاز ما هو صعب من الاعمال، دولتنا الكويت ستظل تفتخر بكم دائما مما شاهدناه في يوم الافتتاح وما هو إلا انعكاس لحب هذا الشعب لوطنه وأميره.

ويوم أمس الاول تشرفت الجماهير الرياضية التي قدمت من كافة مناطق الكويت ومن أتى من أشقائنا الخليجيين لحضور افتتاح خليجي 23، وبرعاية سامية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، لانطلاق حفل البطولة الغالية المميز وصافرة مباراة الافتتاح بين منتخبي الكويت والسعودية ولقاء الديربي الخليجي والذي ينتظره كثير من عشاق كرة القدم الخليجية، والتي انتهت بفوز المنتخب السعودي الشقيق وتفوقه بنتيجة 2-1، بدأها بتسجيل هدفين واحد في الشوط الاول والآخر في الشوط الثاني وسجل منتخب الكويت هدفه الاول وتخلى عنه الحظ لتضيع فرصة التعادل، مبروك للمنتخب السعودي اول 3 نقاط.

وإذا فاز عليك فهو بطل وواصل لكأس العالم واعتقد انه علينا ان نقدر ما قدمه منتخبنا الوطني ونشد على أيديهم رغم الإعداد البسيط والظروف التي مر بها اللاعبون الا انهم كانوا رجالا وابطالا بكل معاني الكلمة، وأقول لهم هاردلك وارفعوا رؤوسكم يالاعبين الأزرق وأكدتم إنكم تستحقون ارتداء الفانيلة الزرقاء، ولا ننسى ولا يفوتنا ان نبارك للمنتخب الإماراتي الشقيق فوزه على شقيقه العماني 1-0، ولو انه تراجع في أدائه في الشوط الثاني وكاد المنتخب العماني ان يحقق التعادل، عموما ننتظر لقاءات المجموعة الثانية لتنكشف لنا وجوه المنتخبات الشقيقة الأخرى ومستوياتها الفنية ومشاهدة نجومها.

المهم لعبنا وعادت الكرة الكويتية وأزرقها صاحب التاريخ لمكانه الطبيعي ونجاح بطولة الخليج هو حضور الاشقاء في بلدهم الثاني الكويت ارض السلام وقائد الانسانية.