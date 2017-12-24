التزاما منها بدورها تجاه المجتمع ومشاركة أبناء الشعب الكويتي فرحته، أطلقت Ooredoo، أغنية #شجع، فكرة وانتاج شركة سينيار ومن أداء الفنان الكويتي الشاب إبراهيم دشتي وكلمات سعد المسلم وألحان فهد الناصر، ومع لحنها الذي يحتوي على طابع مقارب للأغاني الهتافية التي يغنيها الجماهير في ملاعب كرة القدم، تدعو كلمات الأغنية جماهير «الأزرق» الكويتي إلى تشجيع المنتخب الوطني في بطولة كأس الخليج التي انطلقت أول من امس الجمعة في الكويت. وتأتي مشاركة المنتخب الوطني الكويتي هذا العام بعد إيقاف استمر لمدة سنتين.

شارك في الأغنية عدد من نجوم التواصل الاجتماعي الشباب الذين يتمتعون بجماهيرية كبيرة في الأوساط المحلية والخليجية، وهم عبودكا، علي مبارك، أريج الطاحوس، جوى البحر، زينة الحوطي، محمد ميرزا، فواز العيسى، منيرة الكليب، شاهين العلي، وشاهين الشاهين. كما يظهر في الفيديو الفنان المسرحي محمد الحملي، ومجموعة Kuwait Drag 965 لسيارات السباق.

وفي بيان صحافي أكدت شركة Ooredoo الكويت أن الأغنية إهداء للمنتخب الكويتي ولكافة جماهير الأزرق، احتفالا بعودة المنتخب الوطني رسميا إلى الملاعب، وأضافت الشركة أنها ملتزمة بنهج مشاركة الأعياد والمناسبات الوطنية ضمن سياستها للمسؤولية الاجتماعية المبنية على الاهتمام والتواصل.