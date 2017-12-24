قال مدرب منتخب عمان لكرة القدم الهولندي بيم فيربيك، إن المنتخب العماني قدم مباراة كبيرة أمام نظيره الإماراتي وسجل أفضلية في فترات عديدة منها إلا أن قلة خبرة لاعبيه حرمتهم من تحقيق هدف التعادل.

واضاف فيربيك في المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب نهاية المباراة التي جمعت منتخب عمان مع نظيره الإماراتي في ستاد (جابر) الدولي ضمن المجموعة الثانية، أن المباراة كانت متكافئة بين الجانبين حتى تقدم الإمارات، معربا عن خيبة أمله في نتيجة اللقاء التي لا تعكس أداء لاعبي عمان.

بدوره، اعتبر مدرب المنتخب الإماراتي لكرة القدم الإيطالي ألبرتو زاكيروني في المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب المباراة أن البطولة محطة «مهمة» للانطلاق نحو

بطولة كأس آسيا لكرة القدم والبطولات القارية.