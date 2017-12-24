هنأ محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود القيادة السياسية والشعب الكويتي والخليجي بافتتاح كأس الخليج العربي 2017 «خليجي 23»، معتبرا أن استضافة الكويت لهذه الدورة ثمرة تعاون الجميع لرفع علم الكويت خفاقا في المحافل الدولية، لاسيما أنه يعكس الاهتمام الكبير للقيادة السياسية بالرياضة والرياضيين.

وقال الشيخ فيصل الحمود: تأتي هذه البطولة الغالية على قلوب كل الخليجيين في ستاد جابر الدولي الذي يقع في إحدى مناطق المحافظة، كدليل لوحدة أبناء الخليج وتوحدهم والروابط المشتركة فيما بينهم.

وتقدم المحافظ بالشكر لكل أجهزة الدولة التي كثفت جهودها لتذليل العقبات أمام تنظيم المنافسات والخروج بالبطولة بشكل يليق بمكانة الكويت والدول المشاركة، وكذلك اللجنة المنظمة والشباب الكويتي المشاركين في تنظيم الافتتاح، متمنيا كل التوفيق لجميع المنتخبات المشاركة في هذه البطولة.