اعتبرت اللجنة الفنية للبطولة في اجتماعها أمس أن التقيد بالزي والأرقام للاعبين على مدار البطولة مهم، وعدم استبدال الرقم وضرورة تثبيته منعا لأي لَبْس أو لغط في طريقة كتابة الرقم على الفانيلة، كما وافقت على استبدال لاعب واحد في حال الإصابة، بالإضافة الى عدم إقامة التدريبات على ستادي جابر الدولي ونادي الكويت. كما جاء في الاجتماع ما يلي:

٭ إحضار جواز السفر الأصلي للتدقيق والمطابقة مع قوائم المنتخبات تأكيدا لما نص عليه البند (1) من المادة (4) من لائحة دورة كأس الخليج الـ 23.

٭ التنسيق مع المنتخبات لتحديد ألوان ملابس كل منتخب لتفادي تشابه الزي والتزام كل منتخب بأرقام اللاعبين المحددة في اللائحة من 1-23، ويشترط تثبيت رقم كل لاعب تأكيدا لما نصت عليه المادة (6 - البند أولا) من لائحة دورة كأس الخليج الـ 23 ويجب أن يتطابق ذلك مع لائحة الفيفا الخاصة بالمعدات.

٭ إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على أن تتم إقامة المباراة النهائية مباشرة ويتم تحديد المنتخب الفائز في حالة التعادل حسب (فارق المواجهات) بين المنتخبات تأكيدا لما نصت عليه المادة (7 - بند د) من لائحة دورة كأس الخليج الـ 23.

٭ تحديد موعد اجتماع اللجنة الفنية بعد انتهاء كل جولة في تمام الساعة 11:00 صباحا، على أن يلتزم أعضاء اللجنة بحضور الاجتماع (المادة 10) من لائحة اللجنة الفنية للدورة.

٭ إطلاع اللجنة الفنية على أسماء حكام المباريات قبل كل مباراة، ولا يجوز التغيير في الأسماء (المادة 11) من لائحة لجنة الحكام بالدورة.

٭ تفويض د.حامد الشيباني في توزيع مراقبي المباريات.

٭ الموافقة على استبدال لاعب واحد فقط في حالة الإصابة أثناء الدورة على أن يتم تقديم تقرير طبي معتمد من الجهة المختصة إلى اللجنة الفنية وتتم الموافقة من اللجنة بعد اعتماد الأوراق المعتمدة.

٭ عدم إقامة أي تدريبات لجميع المنتخبات على ستاد جابر الدولي وستاد نادي الكويت نظرا للأعمال والترتيبات الخاصة بفعاليات البطولة.

٭ التزام المنتخبات بوقت بداية ونهاية المباريات الرسمية والتدريبات.

وكانت الحادثة التي وقعت بمباراة السعودية والكويت، عندما قام مدرب الأزرق بإدخال اللاعب عبد الله البريكي «10» بدلا من رضا هاني بالرقم مكرر «10» واعتماد مراقب وحكم المباراة ذلك، كانت هذه الحادثة قد أربكت المتابعين.