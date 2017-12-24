ناصر العنزي

اتفق عدد كبير من المتابعين والمختصين على أن تعثر منتخبنا الأزرق في مباراته امام السعودية كان بسبب سوء الحظ الذي لازم اللاعبين في ترجمة الفرص التي سنحت لهم طوال الشوطين، وحمل آخرون المدرب بوريس بونياك الذي لم يتدخل بشكل مناسب في الشوط الثاني لإدراك التعادل، فيما أشار متابعون إلى أن المنتخب السعودي يستحق الفوز بعد ان لعب بروح عالية بعناصر من المنتخب الرديف والذين أثبتوا أنهم قادرون على المنافسة على اللقب.

منتخبنا الأزرق وفي ظل الظروف التي عاشها بعد العودة من الإيقاف الدولي اجتهد قدر استطاعته على أن يعود سريعا، ووضح ان المدرب بوريس بونياك اعتمد على العناصر التي سبق لها التمثيل الدولي، وراهن في خط المقدمة على المهاجم محمد سعد العجمي لاعبه في الجهراء قبل أن يستبدله في الشوط الثاني بصاحب الهدف الوحيد عبدالله البريكي الذي أحسن في تنفيذ الكرة بعد تمريرة من الكابتن بدر المطوع.

خسارة وتعدي، هذا ما يجب أن يضعه لاعبو الأزرق وتعويضها في المباراتين المقبلتين أمام عمان والإمارات، صحيح ان مجموعتنا الأولى أقوى قليلا من الثانية التي تضم قطر والعراق والبحرين واليمن لكن الكرة لا تقف على خسارة واحدة، ويمكن ان نعوض النقاط الثلاث المفقودة بالهدوء والتركيز وهذه مسؤولية الجهاز الإداري الذي عليه أن يخرج اللاعبين من دائرة الخسارة قبل مباراة عمان غدا.

الخسارة فتحت باب الانتقادات وهذا وضع طبيعي، وقال مدرب العربي محمد ابراهيم ان الأزرق كان بحاجة الى تنظيم في الدفاع كما افتقد سوء التركيز في الهجوم لكنه قادر على العودة مرة أخرى، وقال نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الكويت عادل عقلة ان لاعبينا قدموا كل جهدهم ولم يحالفهم الحظ وعن جائزة لاعب المباراة التي حصل

عليها المدافع عمر هوساوي قال ان فهد العنزي يستحق الجائزة.

مرة اخرى نقول للأزرق «خسارة وتعدي»، وثقتنا بكم كبيرة وللجماهير نقول: «لا تخلون أزرقكم».