عبد المحسن الايوبي

بشعار «لا لليأس ونحن قدها»، دشن بعض لاعبي منتخبنا الوطني ممن لم يخوضوا المباراة الاولى امام المنتخب السعودي، التدريبات على ستاد عبدالله الخليفة بنادي اليرموك بروح وإصرار كبيرين.

وتحدث المنسق الإعلامي فاروق العوضي عن اللقاء الاول قائلا: خسرنا 3 نقاط ولم نخسر السباق على اللقب الخليجي فلدينا فرصتان سنحاول اقتناصهما من اجل جماهيرنا الوفية. وتابع العوضي: مازلنا في السباق والتمست من اللاعبين الاصرار على الانتفاضة والروح بقتالية بهدف حصد النقاط امام ابناء سلطنة عمان في المواجهة الثانية.

وزاد العوضي: لاعبونا سيسعون بقوة لتجاوز الكبوة الاولى، فجميع الجماهير شاهدت كيف كان الاداء في الشوط الثاني وهذا ما يمنحنا ثقة اكبر خلال المباريات المقبلة.

وقاد مساعد المدرب وليد نصار الحصة التدريبية بحضور اللاعبين الذين استمعوا لتوجيهاته، وخاصة التصويب على المرمى ونقل الكرات القصيرة وتطبيق تكتيكات المدرب بونياك.

الروضان للاعبي الأزرق: بيضتوها رغم الخسارة

مبارك الخالدي

قال وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان ان لاعبي الأزرق بيضوها رغم الخسارة.

كما قدم الروضان تحياته لكل من أثنى على حفل افتتاح خليجي 23، وقال من على حسابه الخاص: «كلمة شكر قليلة بحقكم وهذا اقل من الواجب للكويت ولأميرها وأهلها».

واضاف: لقد اجتهد اخوان لكم وواصلوا الليل بالنهار في وقت قصير للإعداد لهذا الحفل والافتتاح، وما اجمل الوطن عندما يكون متحدا وسامحونا على القصور.

وأشاد الروضان بجهود لاعبي الازرق رغم الخسارة امام الاخضر السعودي، وقال «شكرا لأبطال الازرق بيضتوها رغم الخسارة وعاش الخليج للأبد».

القحطاني: لا نزال في المنافسة

عبد المحسن الأيوبي

بارك نجم منتخبنا الوطني خالد القحطاني للمنتخب السعودي بفوزه على منتخبنا بنتيجة 2-1 في المباراة الافتتاحية وقال: لم نقدم المستوى المأمول في الشوط الأول ولكن تداركنا الأخطاء في الشوط الثاني وتمكنا من الوصول إلى مرمى المنافس وأضاف لا نزال في المنافسة ولم ينته شيء إلى الآن ولدينا الفرصة لتقديم مستوى افضل في المباريات المقبلة، وتابع: نأمل في تحقيق نتيجة مرضية لطموح الجماهير الكويتية وان ننافس على لقب البطولة رغم الظروف الصعبة.

سعيد: التأهل ما زال في متناول اليد

عبد المحسن الأيوبي

قال لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم ضاري سعيد قدمنا شوطا ثانيا جيدا أمام المنتخب السعودي ونتطلع لتقديم الأفضل في المباراة المقبلة مع المنتخب العماني وهي مباراة مهمة جدا ونستطيع ان نحقق النقاط الثلاث. وأكد سعيد على قدرة الأزرق على التأهل من خلال تحقيق النتائج المطلوبة في المباريات المتبقية في المجموعة ان الخسارة أمام المنتخب السعودي ليست نهاية المطاف، مشيرا إلى أن الجماهير الكويتية التي آزرت المنتخب تحتل المرتبة الأولى لدى اللاعبين، وتابع: صحيح اننا لم نتمكن من تقديم الصورة المطلوبة في الشوط الأول ولكن اللاعبين قدموا كل ما يمكنهم لتحقيق الفوز، وأكد أن التأهل الى الدور المقبل من البطولة مازال في متناول اليد.

العنزي: البطولة لم تنتهِ

يحيى حميدان

قال لاعب منتخبنا الوطني فهد العنزي ان البطولة لم تنته وما زالت الفرصة قائمة للتعويض في المباريات المتبقية.

وأضاف: «الجميع يعلم حساسية المباريات الافتتاحية ونحن حاولنا ولكننا لم نوفق رغم الفرص المهدرة لنا على مدار شوطي اللقاء، ونتمنى الاستفادة من الخسارة، وندخل المباراة بمعنويات افضل».

وليد علي: الأزرق قادر على النهوض

عبدالمحسن الأيوبي

بعيدا عن نتيجة المباراة الأولى التي استهلها منتخبنا الوطني بالخسارة أمام شقيقه السعودي، فإن الانتصار الأكبر تجلى في الفرحة العارمة لجماهير الكرة الخليجية بشكل عام والكويتية على وجه الخصوص، حيث امتلأت المدرجات عن آخرها وصدحت الحناجر مشجعة للعملاق العائد بعد إيقاف استمر لسنتين ونيف. بهذه المقدمة قال صاحب الهدف الحاسم بخليجي 20 وليد علي: يوم 22 ديسمبر لن ينسى لكونه يمثل عهدا جديدا من الفرح الذي يستحقه أهل الكويت وأزرقهم العريق.

وأضاف: كثر الله خير اللاعبين لأنهم اجتهدوا ولعبوا ببسالة خاصة في الشوط الثاني وكانوا قريبين جدا من العودة في المباراة لولا سوء الحظ.

وتابع: في المواجهة الأولى اتضحت الرؤية اكثر للمدرب وعليه اختيار الأسماء التي بمقدوره الاعتماد عليها اكثر في اللقاء الثاني، فضلا عن توجيه رجاله بضرورة عدم الوقوع بالأخطاء في بداية كل شوط لأن التركيز مهم في البداية.

وختم: كلنا ثقة بعزيمة اللاعبين الذين سينتفضون كما عودنا رجال الأزرق في المواجهة المقبلة، وعلى الجماهير أن تحضر وتواصل دعمها لإكمال الفرحة.