فزت مع مصر بالدورة المدرسية الأولى التي أقيمت بالكويت عام 1963 القاهرة - سامي عبدالفتاح

نستعيد شريط الذكريات، الذي يحمل علامة مضيئة، لأن كأس النسخة الأولى حملها مدرب مصري هو د.طه الطوخي، والذي يستعيد معنا هذا الشريط فيقول:

عندما كنت في العشرينيات، مدافعا في صفوف فريق الزمالك، وفي إحدى مباريات فريقه الأبيض الودية مع فريق دمنهور، فوجئت بزميلي بدلا من أن يطيح بالكرة بعيدا، يرتطم بركبتي ممزقا أوتارها، مما اضطرني إلى الاعتزال المبكر جدا.

وأضاف تحولت الى التحكيم لأصبح أصغر حكم كرة قدم في الستينيات، كما أصبحت أصغر مدرب لكرة القدم، ثم أصبح أول وأصغر مدرب عربي يحمل كأس الخليج لكرة القدم في النسخة الأولى التي أقيمت بالبحرين وقمت بالمشاركة في تحكيم مباراة تاريخية في افتتاح ستاد القاهرة الدولي وكانت بين ناديي الزمالك المصري وريال مدريد، وكان معي الحكمان الكبيران مصطفى كامل محمود ومحمود كامل، ولم استمر في التحكيم طويلا خاصة بعد أن «التقطني» الكابتن الراحل عبده صالح الوحش رائد التدريب والأب الروحي للمدربين المصريين.



أول الألقاب



وتابع قدت بنجاح المنتخب الكويتي لإحراز أول ألقاب دورات كأس الخليج، وكان هذا «وش السعد علي» وعلى الكرة الكويتية بشكل خاص و«بشرة الخير» ليس لي كمدرب فحسب ولكن لكل منتخبات دول الخليج بل وللكرة الخليجية بوجه عام، ومن تابع أول بطولة لكأس الخليج يعلم تمام العلم أنها كانت فاتحة خير للكرة الخليجية بوجه عام.



الشرارة الأولى



وكانت الشرارة الأولى التي أشعلت حماس كل مسؤولي الرياضة بحكومات دول الخليج العربي لتطوير فرقها ومنتخباتها وبنيتها التحتية خاصة في رياضة كرة القدم، حيث كنا نلعب مباريات البطولة على ملاعب ترابية وغير مؤهلة للعب، ولكن ولروح التنافس الشريف التي حفلت بها البطولة الأولى، تم تطوير البنية التحتية لرياضة كرة القدم تحديدا وتطورت الملاعب بشكل كبير وتم استقدام نجوم التدريب في العالم مما انعكس إيجابا على مستويات منتخبات الخليج والتي باتت تشارك في اكبر المحافل الكروية في العالم وعلى رأسها بطولة كأس العالم لكرة القدم.



مسيرته الكروية



وعدت معه بالذاكرة وسألته عن مسيرته الكروية الناجحة كلاعب لكنها لم تدم طويلا بسبب إصابة قوية، قضت على مشواره في المستطيل الأخضر مبكرا، وكيف يرى تلك الواقعة المؤسفة في حياته أجاب: الحمد لله الذي مكنني من تحويل نقمة الإصابة إلى نعمة النجاح، فبعد أن أصبت وأنا ما زلت لاعبا صغيرا في نادي الزمالك في مباراة ودية مع نادي دمنهور دون قصد أو تعمد من ضربة قوية تلقيتها من زميل لي في الفريق، على أثرها أصبت بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ولم يكن سهلا في مثل هذا الوقت علاج مثل هذه النوعية من الإصابات، وكنت طالبا في هذه الفترة، وتحديدا في كلية الشرطة، وتم منعي من التدريبات الرياضية والشرطية بسبب الإصابة، ولكنني لم أدع الحزن يحبطني على فراق زملائي من نجوم المنتخب المصري في ذلك الوقت، وعلى رأسهم طه إسماعيل وسمير قطب وعوض الحارثي وحمدي الحارثي وبدوي عبدالفتاح.



قيادة التمرين



واستطرد: أسند لي الوحش قيادة تمرين زملاء لي في نفس مرحلتي العمرية، بعد أن رآني أقوم بتحكيم مباراة ودية بين زملائي، ولاحظ انني كنت أقوم بإيقاف المباراة لتوجيه ملاحظات فنية لزملائي في الملعب، وبدأت منذ ذلك الوقت العمل كمدرب.



الانتقال إلى الخليج



وعن رحلته مع الكرة الخليجية ومتى اتجه للعمل مدربا في المنطقة قال الطوخي: قررت في البداية ترك كلية الشرطة والتحقت بكلية التربية الرياضية وتخرجت فيها في عام 1963، والتحقت بعد ذلك بدورة تدريبية متقدمة في معهد لايبزيغ الألماني، وتوليت في هذه الفترة تدريب عدد من الفرق المصرية خاصة في النادي الأهلي المصري لمستويات الناشئين والشباب والفريق الأول، وساعدت في تدريب المنتخب المصري الأول والذي حصل على المركز الرابع في دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو في عام 1964.



الكأس الأولى



وبعد أن حققت سمعة طيبة في مصر وبعد ان فزت مع مصر بالدورة المدرسية الأولى التي أقيمت بالكويت في عام 1963 رشحني «أستاذي» عبده صالح الوحش لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الكويتي في عام 1968 حتى عام 1973، وأثناء هذه الفترة أسند إلي الاتحاد الكويتي لكرة القدم مهمة تدريب المنتخب الكويتي الأول الذي سيشارك في أول بطولة لكأس الخليج لكرة القدم في عام 1970، وسبقها مباراة تاريخية بالنسبة لي، حيث كان قد كلفني الاتحاد الكويتي بتدريب منتخب «الأزرق» في مباراته الودية في عام 1969 مع منتخب البحرين بعد خلاف نشب بينه وبين مدرب المنتخب اليوغسلافي تاديتش.

وختم، قد تفوق المنتخب البحريني على نظيره الكويتي في الشوط الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وقمت بعملية تغيير تكتيكية وأشركت لاعبا شابا من فرق الدرجة الثانية وكان هذا اللاعب هو مفتاح الفوز للمنتخب الكويتي وانتهت المباراة بفوز الكويت بثمانية أهداف مقابل ثلاثة.