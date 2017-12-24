يحيى حميدان

بدأ المنتخب القطري حملة الدفاع عن لقبه بقوة بعد تفوقه على اليمن برباعية نظيفة مساء امس على ستاد نادي الكويت في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من «خليجي 23».

وحضر المباراة وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، وسفير الطفولة غانم المفتاح، وشاهد اللقاء 6 آلاف متفرج.

وجاءت اهداف «العنابي» عن طريق اكرم عفيف (2)، والمهدي علي (5)، والمعز علي (18)، وبيدرو ميغيل (85).

ولم يمنح القطريون منافسيهم اليمنيين الفرصة لالتقاط الانفاس بعد ان بادروهم بهجوم ضاغط اسفر عن هدف مبكر عبر عرضية من اسماعيل محمد حولها اكرم عفيف برأسه في المرمى بالدقيقة الثانية.

وواصل «العنابي» ضغطه مستغلا ضعف العمق الدفاع اليمني، ولعب عفيف كرة بالمقاس للمهدي علي، الذي اسكنها الشباك محرزا الهدف الثاني (5).

وجاء الهدف القطري الثالث عبر عرضية من اسماعيل محمد، ليسدد المعز علي الكرة على يسار الحارس اليمني محمد عياش (18).

وحاول لاعبو اليمن تقليص الفارق، ولكن محاولاتهم لم ترتق للجدية المطلوبة، على الرغم من محاولات احمد السروري المتكررة.

وفي الشوط الثاني، لم يتغير الحال كثيرا من ناحية السيطرة الميدانية لصالح قطر، قابله تكتل دفاعي يمني غلبت عليه العشوائية وارتكاب الاخطاء.

واخطر الفرص كانت ل «العنابي» من تسديدة قوية من اسماعيل، ارتطمت كرته بالقائم الايمن للحارس عياش وأبعدها الدفاع بعد ذلك (73).

واختتم اهداف المنتخب القطري بيدرو ميغيل (85).

وأنذر الحكم العماني عمر اليعقوبي كلا من علاء الصاصي «اليمن» واحمد فتحي «قطر».