يحيى حميدان

تقدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت بالشكر الجزيل للجنة المنظمة لـ «خليجي 23» وعلى رأسهم رئيس اتحاد الكرة الشيخ احمد اليوسف على حسن الضيافة وكذلك التنظيم المبهر خلال فترة زمنية قصيرة من إعلان موعد إقامة البطولة، وتساءل: «كيف سيكون التنظيم لو تم منح الاتحاد الكويتي الوقت الكافي للإعداد للبطولة؟».

وقال في حديث خاص مع «الأنباء»: «عشنا ليلة سعيدة، افتتاح جميل، والله كرمنا بتحقيق الفوز وقدمنا مع أشقائنا الكويتيين مباراة ممتازة وممتعة للجماهير، والحماس كان كبيرا طوال الدقائق التسعين، واستطعنا تحقيق الفوز في النهاية».

وأشار عزت الى أن دورات الخليج دائما يطغى عليها الثقل التاريخي والإعلامي والأمور الفنية المفاجئة في المباريات المهمة وهذه العوامل تساعد في حسم النتائج.

وأردف: «البطولة الخليجية دائما ولادة للنجوم، ونحن قمنا بمنح الفرصة لمجموعة من نخبة المواهب في المملكة العربية السعودية للمشاركة في هذا الحدث الكبير واثبتوا إمكانياتهم في المباراة الأولى».