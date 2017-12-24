عبدالعزيز جاسم

بارك نجم هجوم «الأزرق» السابق علي مروي للمنتخب السعودي فوزه على الأزرق ٢-١ في انطلاق بطولة خليجي ٢٣.

وقال في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان المنتخب السعودي قدم مستوى جيدا في بداية المباراة وعلى الرغم من أنه يمتلك لاعبين صغارا في العمر لكنهم يمتلكون امكانيات فنية عالية ولديهم نقل سليم للكرة ويتحركون بشكل مميز من دون كرة واستغلوا المساحات الموجودة في منتخبنا.

وأضاف مروي أن الأزرق عاد بصورة جيدة بعد تسجيل الهدف الثاني للسعودية لكن عابه اللعب المباشر من الدفاع للهجوم ما ساهم في إلغاء دور وسط الملعب ورغم ذلك سيطر على معظم مجريات المباراة وأضاع اكثر من فرصة محققة للتسجيل.

وختم مروي حديثه بالقول إن المدربين واللاعبين قدموا مستوى جيدا في المباراة الأولى وعلينا نسيانها والتفكير في قادم المباريات والتي نتمنى ان نحقق فيها نتائج ايجابية.