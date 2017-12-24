مبارك الخالدي

ثمن المدرب المصري طه الطوخي الدعوة التي تلقاها من اللجنة المنظمة العليا للبطولة لحضور الفعاليات قـائلا: تشرفت بالحضور إلـى الكـويت ومصافحة سمـو أمير البلاد الشيخ صبـاح الأحمـد والـعودة إلى أجواء الملاعب بعد سنوات طويلة من الانقطاع، حيث توليت مهمة تدريب منتخب الكويت في العام 1970 والذي كان مشارك في بطولة كأس الخليج وتمكنا حينها من الفوز بهذه الدورة.

وقال: اليوم أعود بعد 47 عاما حاملا معي كرة القدم الممهورة بإمضاء كل لاعبي منتخب الكويت في ذلك الوقت والتي تحمل ذكرى رائعة في نفسي، وحافظت عليها كذكرى رائعة لأيام ستبقى خالدة في ذاكرة التاريخ.

وأضاف: تشرفت بلقاء العديد من الشخصيات الرياضية ومنهم شيخ المعلقين خالد الحربان وغيره من الرياضيين، حيث لقيت ترحيبا حارا من كل الشخصيات التي أغرقتني بالحب والاحترام وهي دلالة واضحة على الوفاء من شعب الكويت الذي أكن له كل تقدير واحترام.