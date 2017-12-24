ما أتمناه على الصعيد الشخصي هو أن تنجح هذه الدورة

مبارك الخالدي

أشاد الإعلامي الإماراتي محمد الجوكر بمستوى افتتاح بطولة خليجي 23 والذي حظي بمتابعة جماهيرية كبيرة قائلا: تابعت شخصيا حفل الافتتاح الخاص ببطولة كأس الخليج الثالثة والعشرين والتي أقيمت أحداثها في ستاد جابر الأحمد الدولي والذي من خلاله أعلن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد انطلاقة البطولة التي عبرت عن روح الكويت وثقافة شعبها والتراث العريق الذي تتمتع به الدولة مقدمين لوحة فنية أكثر من رائعة نالت رضا واستحسان الجميع حيث نجحوا في مسابقة الزمن وتحقيق النتيجة المطلوبة في وقت قياسي.

وعلق الجوكر على مستوى المباراتين قائلا: المنتخب الكويتي صاحب الأرض والجمهور والضيافة خسر أمام شقيقه السعودي وهذا لا يعني نهاية المطاف، إذ قدم «الأزرق» مباراة رائعة من الناحية الفنية نالت رضا واستحسان الجميع، وتمكن المنتخب السعودي من الفوز بعد أن استغل الفرص بشكل صحيح وسجل هدفي الفوز ليحسم اللقاء بهذه النتيجة.

وأضاف: في مباراة منتخبنا الإماراتي أمام نظيره العماني حاول لاعبنا استغلال كل الفرص المتاحة لهم من أجل تحقيق مبتغاهم، وتمكنوا من تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء وحافظوا على نتيجة المباراة حتى نهايتها، فكان منتخبنا هو الأحق بهذا الفوز باعتباره صاحب هدف المباراة الوحيد وهو الذي تمكن من المحافظة على شباكه خالية طوال شوطي اللقاء.

وختم الجوكر حديثه قائلا: إن ما أتمناه على الصعيد الشخصي هو أن تنجح هذه الدورة التي تحظى برعاية واهتمام كبير من قبل القيادة العليا للدولة واهتمام شعبي كبير، حيث حظيت بحضور جماهيري كبير ساهم بشكل كبير في إنجاح حفل الافتتاح.