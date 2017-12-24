مبارك الخالدي

أشاد نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الشيخ فواز الجراح بمستوى الافتتاح قائلا: حفل الافتتاح كبير نجح بحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وكبار الشخصيات في الدولة، إضافة إلى الجمهور الكبير الذي حضر وعمل على رسم لوحة جمالية رائعة منقطعة النظير.

وأضاف: المباراة بصورة عامة ورغم الخسارة إلا أننا راضون تمام عن مستوى أداء المنتخب رغم الخسارة التي تعرض لها أمام شقيقه السعودي، حيث ان الجميع يعلم أن منتخبنا الوطني عانى من الإيقاف لمدة عامين حرمته من المشاركة الدولية التي أوقفت مشاركاتنا وحرمت لاعبينا من الاحتكاك مع منافسيهم لاكتساب الخبرة والاحتكاك وهو ما نتج عنه تراجع ملحوظ بمستوى أداء المنتخب، ولكن مع ذلك الجميع كان مرتاحا من ناحية نفسية حيث كان الرضا واضحا على الجميع.

وقال: الخسارة لا تعد نهاية المطاف بل نحن متأكدون من أن لاعبينا لديهم الكثير ليقدموه من أجل المنتخب خلال المباريات المتبقية إذ لا يزال المجال متاحا ليكمل «الأزرق» مشواره لبلوغ الهدف المنشود، خاصة أن فترة الإعداد بسيطة ولا تكفي لتجهيز المنتخب للدخول في أجواء المنافسة بشكل سريع.