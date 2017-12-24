ناصرالعنزي

تعادل العراق والبحرين بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتها أمس ضمن المجموعة الثانية، وبذلك حصد كل منتخب النقطة الأولى له في المنافسة خلف المنتخب القطري المتصدر بثلاث نقاط.

تبادل المنتخبان الهجمات في الشوط الأول بلا خطورة وكانت كراتهما تعود قبل أن تدخل منطقة الجزاء، ولم يكن لأي طرف أفضلية على الآخر والمنتخب البحريني اعتمد على تبادل الكرات في خط الوسط عبر علي مدان وكميل عبدالله وضياء سعيد الذين بذلوا جهدا طيبا لإيصال الكرات إلى المهاجمين مهدي عبدالجبار وجمال راشد، وحصل الثاني على كرة سانحة للتسجيل لكنه سدد بجانب القائم ومتابعة من الحارس العراقي جلال حسن، فيما سدد كميل عبدالله كرة قوية ذهبت خارج المرمى.

المنتخب العراقي كان نشطا في الشوط الأول، وزج مدربه باسم قاسم بالعناصر الجاهزة لغياب بعض العناصر الأساسية، وصنع لاعبو الوسط فرصا للتسجيل لم يوفق بها المهاجمان علاء عبدالزهرة وأيمن حسين، وظهر لاعب الوسط حسين علي بشكل مميز بعد ان اخترق تكتل الخصم اكثر من مرة، واحتاج العراق إلى المباغتة في التسديد من خارج المنطقة وأوقف الحارس البحريني السيد ابراهيم كرة مسددة من علاء مهدي.

هدفان في الشوط الثاني تبادل الفريقان الهجمات وازدادت الخطورة في هجماتهما وكان واضحا أن الهدف قادم، وبالفعل سجل المهاجم البحريني جمال راشد هدف السبق بعد مجهود طيب من عبدالله يوسف ومرر الكرة إلى رضا يوسف ثم إلى راشد الذي احسن إيداعها مرمى الحارس جلال حسن «78»، وبعدها سارع لاعبو العراق إلى تعديل النتيجة بعد أن استشعروا الخطر وتمكن البديل مهند عبدالرحيم من تسجيل هدف التعادل بضربة رأس متقنة «87».

أدار المباراة الحكم الإماراتي عمار الجنيني ونجح في إدارتها.

حسين علي أفضل لاعب

حصل لاعب العراق حسين علي على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد أن قدم مستوى جيداً في خط الوسط وكان أحد نجوم المباراة.