أكد نجم وسط مان سيتي يايا توريه أن حلمه الكبير هو رؤية فريقه «السماوي» متفوقا على غريمه التقليدي في المدينة مان يونايتد في عدد البطولات، وذلك على الرغم من الفارق الكبير بينهما في عدد البطولات.

ويعرف الدولي الإيفواري السابق أن السيتي لديه أربعة ألقاب فقط للبريمييرليغ، عكس العدو الأزلي الذي يتفوق على جميع الفرق الإنجليزية بـ 20 لقبا، ومع ذلك أعرب صاحب الـ 33 عاما عن أمله أن يصبح السيتيزينز أكبر من شياطين المدينة.

وسئل توريه عن حلمه الكبير، فأجاب الصحافيين «في الحقيقة جئت إلى هذا النادي لصنع التاريخ. أريد أن يتغير هذا النادي إلى الأفضل، وأريد كذلك أن يصبح نادينا أكبر من مان يونايتد، أعلم أن هذا ليس سهلا على الإطلاق، لكن هذا حلمي الكبير».

واضاف: «لقد كنت محظوظا باللعب في أندية كبيرة، في برشلونة وألمبياكوس كنت أفوز دائماً بالألقاب، لكن مع السيتي الوضع تغير، لكني سعيد حقا بالبطولات التي حصلت عليها مع الفريق، صحيح خسرنا اللقب، لكن ملاك النادي يحاولون دائما جلب أفضل اللاعبين، وهذا ما أحبه.



وأحب كذلك التحدي، أود القول انني أريد أن أصنع شيئا في غاية الأهمية بالنسبة للنادي، وقد فزت بلقب الدوري الإنجليزي مرتين، وحقا ما زلت أريد أكثر».