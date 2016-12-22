يثق زلاتان إبراهيموفيتش أن مواطنه السويدي فيكتور ليندلوف يملك الموهبة من أجل التألق مع أكبر أندية العالم وسط تكهنات متزايدة عن اقتراب انتقال مدافع بنفيكا إلى مان يونايتد الشهر المقبل.

وذكرت تقارير بريطانية أن يونايتد بدأ مفاوضات مع لويس فيليبي فييرا رئيس بنفيكا على ضم ليندلوف - الذي خاض 11 مباراة دولية مع بلاده - مقابل نحو 38 مليون جنيه إسترليني (47 مليون دولار).

وقال إبراهيموفيتش هداف يونايتد عن زميله البالغ عمره 22 عاما «إنه يتطور. إنه يتحمل مسؤوليات كبيرة مع المنتخب الوطني حاليا».

وأضاف «هل هو جيد بالقدر الكافي ليونايتد؟ أعتقد أنه جاهز للانضمام لفريق كبير. الأمر يتوقف عليه في تحديد ما يريده. بغض النظر عن اختياره فهذا سيكون جيدا بالنسبة له».

وأضاف «أعرف أنه مطلوب في السوق ولذلك دعونا نتركه يحدد اختياره الصحيح».

ويحتل يونايتد المركز السادس في الدوري وفاز سبع مرات في آخر عشر مباريات في كل المسابقات وسيستضيف سندرلاند المتعثر في أولد ترافورد يوم الاثنين المقبل.