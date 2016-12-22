انتقد اللاعب الدولي الفرنسي السابق تييري هنري، أسطورة نادي أرسنال الإنجليزي، لاعبي الفريق الحاليين الألماني مسعود أوزيل والتشيلي أليكسيس سانشيز بسبب تماطلهما في تجديد العقد ومطالبتهما بالحصول على رواتب ضخمة.

وقال تيري هنري في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» البريطانية: «إذا كانا يريدان الحصول على 400 ألف جنيه كراتب أسبوعي، عليهما أن يسجلا هاتريك في كل مباراة».

وأضاف قائلا: «هذا أمر حيوي لمستقبل النادي، أعتقد أنهما يستحقان المزيد، ولكن إلى أي مدى، لا أعرف إن كان فينغر ذاهب لدفع هذا المبلغ الكبير أم لا».

وتابع النجم الفرنسي، مبرزا الدور الكبير لهذا الثنائي في نوعية نتائج أرسنال حين قال: «ولكن إذا لم يوقعا على عقود جديدة ما الذي سيفعله، من سيجلب الانتصارات للنادي؟ كيف سيكون المستقبل؟».

وواصل هنري منتقدا طريقة النجمين الألماني والتشيلي في إدارة مفاوضات تجديد العقد:

«في الواقع إنهما يحتجزان النادي مثل الرهينة، ولكن إن دفع لهما النادي هذا المبلغ الكبير فأنا أود أن أرى هاتريك في كل مباراة من كليهما».

واختتم: قائلا: «لكي تطلب هذا المبلغ من المال عليك أن تكون قد قدمت وحصلت على الكثير من أجل النادي».

وكان أوزيل وسانشيز قد تعرضا لانتقادات حادة من طرف العديد من الملاحظين بسبب أدائهما المتواضع في المباراة الأخيرة لأرسنال مع مان سيتي (1-2) لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بحيث تساءل النقاد عن مدى فعالية الثنائي في المباريات الكبيرة والحاسمة للفريق.