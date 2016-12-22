كشفت صحيفة «الدايلي ميل» البريطانية ان خزينة نادي تشلسي الانجليزي جنت أكثر من نصف مليار جنيه إسترليني بفضل بيعه عددا من لاعبيه قبل انقضاء عقودهم منذ الميركاتو الصيفي للعام 2013.

وقالت الصحيفة في تقريرها ان النادي اللندني حقق إيرادات بلغت قيمتها المالية الإجمالية 514 مليون و400 ألف باوند إسترليني نظير بيعه 21 لاعبا دون احتساب الـ 52 مليون باوند إسترليني قيمة انتقال لاعبه البرازيلي أوسكار إلى نادي شنغهاي الصيني في شهر يناير المقبل.

وفضلت إدارة تشلسي في المواسم الأخيرة تسريح عدد مهم من اللاعبين خاصة بعد عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو صيف العام 2013، كلما رأت أن الفريق لا يحتاجهم مع ضمان تسريحهم قبل انقضاء عقودهم لتفادي تسريحهم مجانا، وذلك بغرض تحقيق توازن مالي لخزينته يتناسب مع قواعد اللعب المالي النظيف الذي اقره الاتحاد الأوروبي.

وهكذا باع تشلسي الاسباني خوان ماتا إلى مان يونايتد في يناير 2014 لقاء 37 مليون جنيه وباع المدافع البرازيلي دافيد لويز لباريس سان جرمان في نفس العام مقابل 50 مليون باوند ثم باع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الى نادي ايفرتون صيف العام 2013 نظير 28 مليون باوند وباع الألماني اندريه شورله لنادي فولسبورغ في 2015 نظير 22 مليون باوند.

وباع حارسه المخضرم التشيكي بيتر تشيك صيف العام 2015 لنادي أرسنال مقابل 10 ملايين باوند وباع أيضا المهاجم المصري محمد صلاح لنادي روما في العام 2016 لقاء 14 مليون جنيه إسترليني وفي يناير المنصرم تخلى عن البرازيلي راميرايز لنادي جيانغسو الصيني نظير 25 مليون باوند.

وفي وقت استفاد تشلسي كثيرا من هذه السياسة من الناحية المالية إلا أن هذه التسريحات لم تؤثر على نتائجه بدليل انه نجح في التتويج بدرع الدوري الانجليزي الممتاز عام 2015 ويتربع حاليا على صدارة الترتيب العام وفي طريقه لحصد لقبه الخامس في تاريخ البريمييرليغ.