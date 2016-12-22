أكد رئيس برشلونة جوسيب ماريو بارتوميو ان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يريد البقاء في صفوف النادي الكاتالوني بطل الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال بارتوميو في مؤتمر صحافي «أعتقد ان ليو مقتنع تماما بانه يتواجد في افضل مكان ممكن».

وأضاف: «بطبيعة الحال، ستكون هناك مفاوضات واذا كنت لا أريد التطرق الى الارقام، أستطيع التأكيد انه أفضل لاعب في العالم ومن الطبيعي ان نفيه حقه في هذه النقطة بالذات».

وينتهي عقد ميسي في يونيو 2018، وقد سرت شائعات في الايام الاخيرة عن نيته الرحيل لكن بارتوميو دحضها كليا بقوله: «نرغب بطبيعة الحال ان ينهي مسيرته هنا، ميسي يريد الاستمرار لانه سعيد وسنبذل قصارى جهدنا لكي يبقى معنا».

وتابع: «المال لن يكون عائقا في مسألة تمديد عقد ميسي».

واعتبر رئيس برشلونة ان الكرة الذهبية يجب ان تكون من نصيب ميسي في كل عام، وقال: «يجب ان يحصل عليها كل عام، انه افضل لاعب في التاريخ وعندما يعتزل ستظل انجازاته الرياضية حاضرة».

وختم «هناك لاعبون جيدون كثر، لكن ميسي يبقى اللاعب رقم واحد في العالم من دون منازع».