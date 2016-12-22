اعتبر رئيس نادي ميلان ادريانو غالياني أول من أمس ان فريقه وقع ضحية «ضرر رياضي جدي» بعد تأخر اقلاع الطائرة التي كانت ستقله من ميلانو الى الدوحة لخوض مباراة الكأس السوبر الايطالية ضد يوفنتوس غدا الجمعة .

وارغم عطل فني الطائرة على البقاء في مطار لندن واللاعبين في ميلانو، ورأى غالياني في ذلك «فضيحة».

وقال غالياني بأسف «كنا ضحية تحيز رياضي جدي. يوفنتوس يرتاح حاليا في مكان دافئ، وتدرب أمس تحت حرارة أعلى بنحو 20 درجة عن ميلانيلو (مركز التدريب الخاص بنادي ميلان)».

وختم «لن يكون أمامنا سوى يوم واحد للاستعداد للسوبر».

وكان يوفنتوس توج بطلا للدوري للمرة الخامسة على التوالي، واحرز كأس ايطاليا على حساب ميلان الذي اكتفى بمركز الوصيف.