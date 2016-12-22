رفعت بطولة استراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى «غراند سلام» في الموسم، القيمة الإجمالية للجوائز المالية الى 36 مليون دولار، بحسب ما اعلن المنظمون أمس.

وتقام البطولة من 16 يناير الى 29 منه على ملاعب مدينة ملبورن.

وسينال كل من بطلي فئتي الرجال والسيدات 3، 7 ملايين دولار، بينما سيحصل اللاعب الذي يخرج من الدور الاول على 50 ألف دولار.

وقال مدير البطولة كريغ تيلي «نحن ملتزمون بمواصلة تحسين الجوائز على الصعيد الدولي لضمان ان يكافأ كل لاعب محترف بشكل صحيح»، مضيفا «كان من المهم بالنسبة الينا زيادة جوائز اللاعبين في التصفيات والأدوار الاولى، وقمنا هذه السنة بزيادات حقيقية». ولاتزال بطولة فلاشينغ ميدوز الاميركية الاولى لجهة قيمة الجوائز المالية بين البطولات الكبرى، مع 46.3 مليون دولار، تليها ويمبلدون الانجليزية (34.7 مليون)، ورولان غاروس الفرنسية (33.3 مليونا).