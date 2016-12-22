تأهل فياريال وأتلتيكو مدريد وريال سوسييداد الى الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس اسبانيا لكرة القدم.

ففي اياب دور الـ 16، تعادل فياريال الملقب بـ «الغواصات الصفراء» مع توليدو من الدرجة الثالثة بهدف للبرازيلي الكسندر باتو (60) مقابل هدف لصامويل فيا (57). وكان فياريال فاز ذهابا 3-0.

وبعد اللقاء بدا فران إسكريبا مدرب فياريال حزينا بعد التعادل مع توليدو بملعب المادريغال، معتبرا أنه «من المؤسف عدم إنهاء العام بفوز وبهذا الشعور».

وقال إسكريبا: «سارت المباراة على النحو الذي كنا نعتقد أنها ستسير وفقه. المشكلة هي أننا لا نستغل فرص التهديف التي تسنح لنا. كنا نرغب في الفوز. من المؤسف أننا لم نفعل، لكن الأهم هو التأهل».

واستدرك: «لست مستاء. فعل اللاعبون كل شيء من أجل الفوز، لكن افتقدنا التوفيق.

من جهة اخرى، تعادل ريال سوسييداد مع ضيفه بلد الوليد (ثانية) بهدف لخوانمي (12) مقابل ميكل غونزاليز (44 خطأ في مرمى فريقه). وانتهت مباراة الذهاب بفوز سوسييداد 3-1. وتغلب اتلتيكو مدريد على ضيفه غيخويلو (ثالثة) 4-1.

وسجل «الاتليتي» الذي حقق فوزا كاسحا في الذهاب 6-0، اهدافه في الشوط الاول بواسطة الارجنتينيين نيكولاس غايتان (17) وانخل كوريا (22) وخوانفران (29) وفرناندو توريس (45).

واستطاع الفريق الزائر الذي لعب بعشرة افراد من الدقيقة 33 بعد طرد راوول رويز ماتارين بالصفراء الثانية. تقليص الفارق عبر انطونيو بينو (79).

وسقط ملقة أمام قرطبة (ثانية) بثلاثة اهداف لساندرو راميريز (18 و39) والاميركي مايكل سانتوس (88) مقابل أربعة للإيطالي فيديريكو بيوفاكاري (28 و41) وبدرو ريوس (68 و89)، وتأهل ملقة لفوزه ذهابا 2-0.

وفاز لاس بالماس على ضيفه هويسكا (ثانية) 2-0 سجلهما ماتيو ايزيكييل غارسيا (14) وفيليكس اسدروبال (60)، وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل 2-2.