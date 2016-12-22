جهز نادي ريال مدريد الإسباني خطته بشأن الاستعداد لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد نهاية الموسم الحالي 2016 / 2017.



وكانت المحكمة الرياضية قد حكمت بمنع الملكي من إجراء أي صفقات في الميركاتو الشتوي لعام 2017 بسبب عدم تعاقده بشكل قانوني مع اللاعبين الناشئين والسماح له بالتعاقد مع لاعبين في الميركاتو الصيفي من عام 2017.



وقامت صحيفة «أس» الإسبانية بنشر خطة الريال من اجل الاستعداد بشكل جيد للميركاتو الصيفي بالإضافة إلى تحديد اللاعبين المطلوب ضمهم للفريق بالإضافة الى تحديد اللاعبين الذي سيتم الاستغناء عنهم.



وقالت: ان الملكي يضع في المركز الأول اللاعب الغابوني بيير اوباميانغ مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الالماني، حيث يرغب في ضمه بقوة بعد أن كانت هناك محاولات لضمه في صيف عام 2016 ولكن دون جدوى.



وذكرت الصحيفة أن المرينغي يضع في قائمة اللاعبين المطلوب التعاقد معهم اللاعب الارجنتيني باولو ديبالا جناح فريق يوفنتوس، الذي تألق بصورة جيدة مع البيانكونيري في الموسم الحالي.

وأكدت «آس» أن الريال يفكر بشكل جدي في الاستغناء عن كل من إيسكو وخيمس رودريغيز لاعبا الفريق في الفترة المقبلة، خاصة أن كلا منهما لا يشارك بصورة منتظمة مع الملكي، بالإضافة الى أن ريال مدريد يفكر في عدم تجديد عقد المدافع البرتغالي بيبي والسماح له بالرحيل وإحضار اللاعب المعار خيسوس فاييخو من نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني للاستفادة به بداية من الموسم المقبل.



من ناحية أخرى، يفكر بطل الأبطال في السماح للاعب ماريانو دياز بالرحيل على سبيل الإعارة لاكتساب الخبرات.

وأما بالنسبة لبورخا مايورال مهاجم الريال والمعار حاليا الى فولفسبورغ الألماني قد تتم إعارته مرة أخرى من أجل اكتساب المزيد من الخبرات.

واختتمت الصحيفة أن الملكي يفكر في الاستعانة بخدمات اللاعب المغربي الشاب أشرف حكيمي، من أجل تعزيز صفوف مركز الظهير الأيمن للموسم المقبل.