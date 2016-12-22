يواجه نابولي اختبارا صعبا للغاية في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم عندما يحل ضيفا على فيورنتينا اليوم.

ويسعى النادي الجنوبي الى مواصلة صحوته وتحقيق الفوز الرابع على التوالي عندما يحل ضيفا على الفيولا الذي مني بخسارتين متتاليتين أدتا لتراجعه الى المركز الثامن.

ويعول نابولي على انتفاضته القوية في الآونة الاخيرة والانتصارات الكبيرة التي حققها على حساب انتر ميلان (3-0) وكالياري (5-0) وتورينو (5-3)، لاضافة فيورنتينا الى قائمة ضحاياه.

وبعدما عانى هجوم نابولي الأمرين بسبب إصابة مهاجمه الپولندي ميليك بالرباط الصليبي مطلع اكتوبر، ما سيؤدي الى إبعاده عن الملاعب ستة اشهر، ضرب الفريق بقوة وسجل 13 هدفا في مبارياته الثلاثة الأخيرة.

ومن بين هذه الأهداف، سبعة للمهاجم الدولي البلجيكي مرتنز في المباراتين الاخيرتين «هاتريك» و«سوبر هاتريك».

ويأمل نابولي في استغلال ضعف معنويات لاعبي فيورنتينا، الا ان مدرب الاول ماوريسيو ساري ابدى خشيته من نتيجة المباراة، لاسيما بسبب الأخطاء الدفاعية للاعبيه التي كلفتهم 3 أهداف أمام تورينو.

في المقابل، يطمح أبناء فلورنسا لاستغلال عاملي الارض والجمهور لمصالحة الأخير بعد خسارتين قاسيتين، ويدرك الفريق ومدربه البرتغالي باولو سوزا ان اي تعثر قد يطيح به من الادارة الفنية للنادي.

من جهته، حول اتالانتا السادس تخلفه أمام ضيفه امبولي بهدف الى فوز 2-1 في الوقت القاتل بافتتاح المرحلة.

وتقدم امبولي بواسطة الجورجي مخيدليدزه (51) قبل ان يعادل العاجي فرانك يانيك كيسي لاصحاب الارض (74).

وفي الوقت بدل الضائع، منح ماركو داليساندرو الفوز لاتالانتا فارتفع رصيده الى 32 نقطة وبقي سادسا مقابل 14 لامبولي السابع عشر.

ألمانيا

سقط بوروسيا دورتموند في فخ التعادل للمرة الثالثة على التوالي واكتفى بنقطة واحدة من مباراته على ملعبه بتعادله مع اوغسبورغ 1-1 في افتتاح المرحلة السادسة عشرة من بطولة ألمانيا.

وكان دورتموند تعادل ايضا في مباراتيه الاخيرتين في الدوري مع كولن وهوفنهايم.

وكان اوغسبورغ البادئ بالتسجيل عبر الكوري الجنوبي دونغ وون (33)، ورد عليه الفرنسي عثمان ديمبيليه (47).

وفاز اينتراخت فرانكفورت على ماينز بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها السويدي برانيمير هرغوتا (18 و85) والمغربي الاصل الالماني الجنسية ايمن برقوق (75). وتغلب هامبورغ على ضيفه شالكه 2-1.



وسقط بوروسيا مونشنغلادباخ على ارضه أمام فولفسبورغ 1-2. سجل للفائز دانيال كاليجيوري (3) والدولي الالماني ماريو غوميز (57)، وللخاسر البلجيكي ثورغان هازار (52).

ووقفت جميع الفرق دقيقة صمت قبل انطلاق المباريات حدادا على ضحايا الهجوم على سوق للميلاد في برلين.

مونشنغلادباخ يقيل مدربه شوبرت



أقال نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني لكرة القدم مدربه أندري شوبرت أمس وذلك بعد الهزيمة 1-2 التي مني بها الفريق أمام فولفسبورغ في «البوندسليغا».



وذكر أنه سيعلن عن خليفة شوبرت في «الوقت المناسب».



وحقق مونشنغلادباخ انتصارا واحدا مقابل سبع هزائم في آخر 11 مباراة خاضها بالبوندسليغا ليتراجع الفريق حاليا إلى المركز الرابع عشر قبل بدء العطلة الشتوية ويصبح رصيده (16 نقطة) هو الأسوأ منذ ست سنوات في هذه المرحلة من المسابقة.

وقال ماكس إيبرل مدير الكرة بنادي مونشنغلادباخ، في بيان على موقع النادي بالانترنت: «أجرينا العديد من المحادثات في الأيام الأخيرة.



درسنا وحللنا مستوى أداء الفريق على أرض الملعب، وتوصلنا مع أندري (شوبرت) إلى أنه من الأفضل للطرفين انتهاء هذا التعاون».